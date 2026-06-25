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جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ کو اودھم پور میں سیاہ جھنڈوں اور نعروں کا سامنا، بی جے پی کارکنوں کا احتجاج
نائب وزیر اعلیٰ کے قافلے کے مجالتہ سے گزرنے کے دوران بی جے پی کارکنوں نے سیاہ جھنڈے دکھائے اور انکے خلاف نعرے بازی کی۔
Published : June 25, 2026 at 8:42 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کو ضلع اودھم پور کے دورے کے دوران سیاہ جھنڈے دکھائے گئے۔ در اصل بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے مقامی رکن اسمبلی کو سرکاری پروگراموں سے دور رکھنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سیاہ جھنڈے لہرائے اور نعرے بازی کی۔
اودھم پور حلقے کے رکن اسمبلی آر ایس پٹھانیا کی قیادت میں بی جے پی کارکنان تحصیل مجالتہ ہیڈکوارٹر پر جمع ہوئے اور نائب وزیر اعلیٰ کے دورے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا الزام تھا کہ علاقے کے منتخب عوامی نمائندے کو ترقیاتی کاموں کے معائنے اور عوامی رابطہ پروگراموں کے بارے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔
نائب وزیر اعلیٰ کے قافلے کے مجالتہ سے گزرنے کے دوران احتجاجی بی جے پی کارکنوں نے سیاہ جھنڈے دکھائے اور ان کے خلاف نعرے بازی کی۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے سدھرا-سرنسر-منسر روڈ، مجالتہ لنک روڈ پر زیر تعمیر ڈبل لین موٹر ایبل پل اور منصف کورٹ کمپلیکس مجالتہ میں جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کرنا تھا۔
وہیں آر ایس پٹھانیا نے اسپیکر جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی عبدالرحیم رادر کے پاس نائب وزیر اعلیٰ کے خلاف استحقاق کی خلاف ورزی اور ایوان کی توہین کا نوٹس بھی جمع کرایا ہے۔ اپنے نوٹس میں پٹھانیا نے مؤقف اختیار کیا کہ حکومت کی موجودہ ہدایات کے مطابق تمام سرکاری تقریبات اور پروگراموں میں متعلقہ حلقے کے منتخب نمائندوں کو مدعو کرنا لازمی ہے، تاہم نائب وزیر اعلیٰ نے ان ہدایات کو نظر انداز کیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ مقامی رکن اسمبلی کو اعتماد میں لیے بغیر عوامی رابطہ کیمپ کا انعقاد اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کرنا رکن اسمبلی کے آئینی اور پارلیمانی اختیارات و مراعات کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔
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