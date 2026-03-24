جموں و کشمیر ڈائریکٹوریٹ آف ایمپلائمنٹ کی جانب سے ایک روزہ جاب فیئر کا انعقاد
وحیدالرحمن پرہ نے کہاکہ وادی میں بے روزگاری کی شرح میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
Published : March 24, 2026 at 8:52 PM IST
پلوامہ : ڈائریکٹوریٹ آف ایمپلائمنٹ جموں و کشمیر نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج پلوامہ میں ایک روزہ جاب میلے کا انعقاد کیا، جس میں ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمن پرہ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں منعقدہ اس جاب فیئر میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی، جبکہ کئی نجی کمپنیوں نے بھی حصہ لیا۔
اس موقع پر نہ صرف ملازمت کے انٹرویوز لیے گئے بلکہ امیدواروں کو سیلف کیپٹل، یوتھ اسٹارٹ اپ، مُمکن، تیجیسوینی، اسپرنگ انٹرپرینیورشپ، پی ایم ای جی پی اور دیگر سرکاری معاونت یافتہ اسکیموں کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو خود روزگار یونٹ قائم کرنے اور دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی۔
اس موقع پر ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمن پرہ نے کہا کہ وادی میں بے روزگاری کی شرح میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے طلباء اور ملازمت کے خواہشمند افراد پر زور دیا کہ وہ ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔
انہوں نے نئے اضلاع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دور دراز علاقوں میں انتظامیہ کی رسائی محدود ہوتی ہے، جس کے باعث وہاں کے لوگ اکثر سرکاری اسکیموں اور دیگر سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں۔