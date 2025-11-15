ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام دھماکہ: 'ضبط شدہ مواد کا نمونہ لینے کے دوران ہوا حادثہ' ڈی جی پی نے دہشت گردانہ حملے کا امکان خارج کر دیا
پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات نے پولیس، ریونیو حکام اور عام شہریوں پر مشتمل نو افراد کی موت کی تصدیق کی۔
Published : November 15, 2025 at 11:19 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے ڈی جی پی نلین پربھات نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے ہلاکت خیز دھماکے کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کوئی دہشت گردانہ حملہ نہیں تھا بلکہ ایک افسوسناک حادثہ تھا جو فرید آباد سے ضبط کر کے لائے گئے دھماکہ خیز مواد کا نمونے لینے کے دوران پیش آیا۔
ڈی جی پی نلین پربھات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تھانے میں دھماکہ دہشت گردی کی سازش یا کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ محض ایک حادثہ تھا جو ایف ایس ایل کی ٹیم کی جانب سے نمونے لینے کے دوران پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ فرید آباد سے ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد سے نمونہ لینے کا عمل دو دنوں سے جاری تھا، اور اسی دوران یہ حادثہ گذشتہ رات تقریباً 11:20 بجے پیش آیا۔
ڈی جی پی نلین پربھات نے کہا، "یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اس کی تفصیلی تحقیقات جاری ہے۔" وزارت داخلہ نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس دھماکے کو محض ایک حادثہ قرار دیا گیا ہے۔
ڈی جی پی نے مزید کہا کہ اس واقعے میں مرنے والوں کی شناخت فارنزک سائنس لیبارٹری کے تین اہلکاروں، ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کے ایک پولیس اہلکار، پولیس کے کرائم ڈپارٹمنٹ کے دو فوٹوگرافرز اور دو ریونیو اہلکاروں اور ایک شہری درزی کے طور پر کی گئی ہے۔
نلین پربھات بتایا کہ پولیس اسٹیشن کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور دھماکے سے آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقصان کی حد کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور واقعہ کی وجہ کے بارے میں تفصیلی جانچ جاری ہے۔
دھماکے کے بعد سرینگر کے پولیس کنٹرول روم میں فوری طور پر بلائے گئے پریس کو ڈی جی پی نے بتایا کہ "پولیس اسٹیشن نوگام میں دہشت گردی کے ماڈیول کیس (ایف آئی آر 162/2025) کی جانچ کے دوران، 9-10 نومبر کو فرید آباد میں ضبط کیا گیا بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، کیمیکلز اور ریجنٹس یہاں رکھا گیا تھا۔" انہوں نے انکشاف کیا کہ مزید فرانزک اور کیمیائی معائنے کے لیے تجویز کردہ طریقہ کار کے بعد نمنے لیے جانے تھے۔
انہوں نے کہا کہ "بھاری ریکوری کی وجہ سے ایف ایس ایل ٹیم کی طرف سے پچھلے دو دنوں سے نمونہ لینے کا کام جاری تھا۔ ریکوری کی غیر مستحکم اور حساس نوعیت کی وجہ سے ایف ایس ایل ٹیم کی طرف سے سیمپلنگ اور ہینڈلنگ کا عمل انتہائی احتیاط کے ساتھ انجام دیا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے جمعہ کی رات 11:20 پر ایک حادثاتی طور پر دھماکے سے پھٹ گیا۔"
