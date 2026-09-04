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جموں و کشمیر 98.43 فیصد شرح کے ساتھ مکمل خواندہ یو ٹی قرار، سکینہ ایتو
سکینہ ایتو نے جموں و کشمیر کے اساتذہ، افسران اور رضاکاروں کو اس کامیابی میں اپنا تعاون پیش کرنے کی ستائش کی۔
Published : September 4, 2026 at 10:59 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) جموں وکشمیر کی وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ نو بھارت سکھشرتا کریاکرم(این بی ایس کے) کے تحت 98.43 فیصد خواندگی کی شرح ریکارڈ کرتے ہوئے " جموں و کشمیر کو مکمل طور پر مرکز کے زیر انتظام خواندہ علاقہ" بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کیا ۔اپنے پیغام میں انہوں نے اس کامیابی کوایک "تاریخی سنگ میل" اور جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے بے حد فخر کا لمحہ قرار دیا ہے۔
وزیر تعلیم نے کہا جموں و کشمیر نے مکمل طور پر خواندہ یونین ٹیریٹری بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے اور جموں وکشمیر نے 98.43 فیصد کی شاندار خواندگی کی شرح ریکارڈ کی ہے۔ یو ایل ایل اے ایا یعنی انڈرسٹینڈنگ آف لائف لانگ لرننگ فار آل ان سوسائٹی، نو بھارت ساکھشرتا کاریاکرم سے منسلک ایک مشہور نام ہے جو کہ مرکز کا بالغ خواندگی پروگرام ہے جس کا مقصد 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں خواندگی کو بہتر بنانا اور تعلیم جاری رکھنا ہے۔
سکینہ ایتو نے جموں و کشمیر کے اساتذہ، افسران، رضاکاروں اور سیکھنے والوں کو اس کامیابی میں اپنا تعاون پیش کرنے اور تعلیم کو ہر ایک تک پہنچانے کے لیے ان کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا، ’’کشمیر کے پہاڑی علاقوں سے لے کر جموں کے میدانوں علاقوں تک، ہمارے اساتذہ، افسران، رضاکاروں، اور سیکھنے والوں نے ہر کمیونٹی میں تعلیم کی مشعل کو روشن کیا۔وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ کامیابی ہر اس استاد کی ہے جس نے پڑھایا، ہر رضاکار جس نے خدمت کی، ہر افسر جس نے رہنمائی کی اور سب سے بڑھ کر ہر اس طالب علم کی جس نے سیکھنے کا عزم کیا۔
اس موقعے پر انہون نے جمو. وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے تعلیم کو مضبوط بنانے اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے ان کی "بصیرت انگیز قیادت، مسلسل رہنمائی اور غیر متزلزل عزم" کے لیے شکریہ ادا کیا۔تاہم اس نے زور دیا کہ اس کامیابی کو تعلیمی سفر کے اختتام کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ ایک نئے باب کے آغاز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمارے سفر کا اختتام نہیں ہےیہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ تعلیم جموں و کشمیر کو امن، ترقی، وقار، مساوات اور خوشحالی کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کامیابی کو اجتماعی فتح قرار دیتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے میراث کے طور پر کام کرے گی۔
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