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جموں و کشمیر کانگریس سربراہ نے اننت ناگ میں شیش ناگ جھیل کے قریب جے سی بی کی تعیناتی پر سوال اٹھایا
قرہ نے کہا کہ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مشینری اس مقام تک کیسے پہنچی، انہوں نے اس کی تعیناتی کےمقصد پر سوال اٹھایا۔
By PTI
Published : November 24, 2026 at 10:17 PM IST
جموں: جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ نے منگل کے روز امرناتھ غار کے راستے پر، زیادہ بلندی پر واقع شیش ناگ جھیل کے قریب جے سی بی کھدائی مشین کی تعیناتی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کام کے مقصد کی وضاحت کرے اور مختلف محکموں کی جانب سے دی گئی اجازتوں کی تفصیلات ظاہر کرے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں زیادہ بلندی پر واقع شیش ناگ جھیل جو کہ ایک انتہائی خطرناک گلیشیائی جھیل ہے کے قریب کھدائی کرنے والی مشین (ایکسکیویٹر) کی موجودگی کی ایک ویڈیو نے شدید عوامی غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں، مذہبی رہنماؤں اور ماحولیاتی ماہرین نے امرناتھ غار کے راستے پر جاری اس سرگرمی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔
تاہم بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے پیر کے روز کہا کہ امرناتھ یاترا کے بعد کے کام، تمام متعلقہ حفاظتی اصولوں اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات کی پاسداری کرتے ہوئے انجام دیے جا رہے ہیں۔
قرہ نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ مشینری اس مقام تک کیسے پہنچی، اور انہوں نے وہاں اس کی تعیناتی کے مقصد پر سوال اٹھایا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جے سی بی شیش ناگ تک کیسے پہنچ گئی۔ قرہ نے کہا کہ ویڈیو سے جو کچھ ہم سمجھ سکے، اس کے مطابق وہ مٹی کھود کر اسے بائیں جانب، جھیل کی طرف ڈال رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات، جن کے مطابق متعلقہ ادارے نے مختلف محکموں سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے ہیں، اس کام کے مقصد کا تعین کرنے کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اسے کس منصوبے کے لیے وہاں لے جایا گیا؟ اس میں کون سا محکمہ شامل ہے؟ کس محکمے نے این او سی جاری کیا اور کن دیگر محکموں نے اپنی منظوری دی؟ اس بارے میں معلومات حاصل کرنا انتہائی اہم ہے۔کانگریس رہنما نے کہا کہ حکومت کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے اور منصوبے کی تفصیلات نیز دی گئی منظوریوں کو عوام کے سامنے لانا چاہیے۔