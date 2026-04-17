چیف سیکریٹری نے امرناتھ یاترا 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا، تین جولائی سے 57 روزہ یاترا کا آغاز ہوگا
یاترا کے لیے رجسٹریشن 15 اپریل سے آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے شروع ہو چکی ہے, پہلےدن 19,402 یاتریوں نے رجسٹریشن کرائی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 17, 2026 at 9:53 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): چیف سیکریٹری جموں کشمیر اٹل ڈلو نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سالانہ 2026 شری امرناتھ یاترا کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ 57 روزہ یاترا تین جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست 2026 تک جاری رہے گی۔
اس میٹنگ میں سول انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ چیف سیکریٹری نے یاتریوں کی محفوظ اور ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے جموں-سرینگر قومی شاہراہ اور بالتل و چندن واڑی راستوں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ انہوں نے امسال یاتریوں کی ممکنہ بڑھتی تعداد کے پیش نظر بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔
لیفٹیننٹ گورنر کے پرنسپل سیکریٹری اور شرائن بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری نے یاترا سے متعلق رجسٹریشن، لنگر خدمات، کیمپوں کے قیام اور دیگر سہولیات پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ ایک سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ یاترا کے لیے رجسٹریشن 15 اپریل سے آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے شروع ہو چکی ہے اور پہلے ہی دن 19,402 یاتریوں نے رجسٹریشن کرائی۔ پوجا 29 جون 2026 کو ادا کی جائے گی۔
چیف سیکریٹری نے بارڈر روڈز آرگنائزیشن کو ہدایت دی کہ 15 مئی تک تمام راستوں سے برف ہٹانے کا کام مکمل کیا جائے۔ محکمہ تعمیرات عامہ کو بیس کیمپوں کے اطراف سڑکوں کی مرمت اور نیل گریتھ، بالتل اور پہلگام کے ہیلی پیڈز کی بحالی کا کام جلد مکمل کرنے کو کہا گیا۔
ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمہ کو حساس علاقوں کی نشاندہی اور سرینگر میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر (ICCC) کو 10 جون تک فعال بنانے کی ہدایت دی گئی۔
صفائی ستھرائی کے لیے دیہی صفائی محکمہ اور شہری بلدیاتی اداروں کو سائنسی بنیادوں پر ویسٹ مینجمنٹ یقینی بنانے کو کہا گیا۔ محکمہ صحت کو چندن واڑی اور بالتل میں 100 بستروں پر مشتمل اسپتال 20 جون تک فعال کرنے اور طبی عملہ و ایمبولینسز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ محکمہ موسمیات حقیقی وقت کی پیشگوئی فراہم کرے گا جبکہ ٹیلی کام کمپنیوں کو 15 مئی تک بہتر موبائل و انٹرنیٹ سہولیات فراہم کرنے کو کہا گیا۔
