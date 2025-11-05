ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں منایا گیا 556واں پرکاش پرو، گردواروں میں مذہبی شبد کیرتن کا اہتمام
جموں و کشمیر بھر میں گرو نانک مہاراج کا 556واں پرکاش پرو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منیایا گیا۔
November 5, 2025
Updated : November 5, 2025 at 9:03 PM IST
جموں:( محمد اشرف گنائی) شری گرو نانک دیو جی مہاراج کا 556واں پرکاش پرو بدھ کے روز پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جموں شہر میں مختلف گردواروں میں مذہبی جوش و خروش دیکھنے کو ملا، جب کہ مرکزی تقریب گردوارہ گرو نانک دیو جی، چاند نگر، جموں میں منعقد ہوئی، جہاں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
اس موقع پر گردوارے میں مذہبی شبد کیرتن کا اہتمام کیا گیا۔ ممتاز راگی جتھوں نے روح پرور شبد کیرتن پیش کرتے ہوئے گرو نانک دیو جی کی تعلیمات کو اجاگر کیا، جن کا بنیادی پیغام انسانیت، بھائی چارہ اور ہم آہنگی پر مبنی تھا۔ پرکاش پرو کے موقع پر متعدد سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی گردوارہ چاند نگر پہنچ کر متھا ٹیکا اور امن و بھائی چارے کا پیغام دیا۔ انہوں نے گرو نانک دیو جی کی تعلیمات کو موجودہ حالات میں نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے اصول، خصوصاً مساوات، ہمدردی اور بے لوث خدمت، آج کے دور میں انسانیت کی حقیقی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔
ایک عقیدت مند نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "گرو نانک دیو جی کی جینتی پوری دنیا میں سکھ برادری کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ ان کی تعلیمات آج کے ماحول میں نہایت معنی خیز ہیں، خاص طور پر بھائی چارے اور امن کی تلقین، جو کہ جموں و کشمیر سمیت پورے ملک کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں گرو نانک دیو جی کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر سماج میں ہم آہنگی اور باہمی احترام کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ریاست میں بھائی چارہ اور امن کی فضا مزید مضبوط ہو سکے۔ شہر کے مختلف حصوں میں بھی اس دن کی مناسبت سے جلوس، لنگر اور سیوا کے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔
جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی سکھوں نے پرکاش پرو کا مذہبی عقیدت و احترام اور جوش وجذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ترال سب ضلع میں سکھ مذہب کے پیروکار بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ تہوار روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آج سردی کے باوجود صبح سے ہی سکھ عقیدتمندوں نے گوردواروں میں حاضری دی۔ وہاں شبد کیرتن اور مذہبی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ آری گام، چھتروگام سیموہ پایین، سیموہ بالا، ہو نگین پورہ، چنریگام اور دیگر دیہات کے گردوراوں میں سکھ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نظر آئی جبکہ ان مقامات پر لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔
اس موقع پر عالمی امن اور کشمیر کی مجموعی ترقی کےلیے دعاہیں مانگی گئی ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوے کئی سکھ عقیدتمندوں نے بتا یا کہ گرونانک دیو جی کا پیغام امن، مساوات اور بھای چارے کا ہے اور موجودہ دور میں اگر اس پیغام کو عام کیا جائے تو پورا عالم امن کا گہوارہ بنے گا۔ اس بیچ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ضلع صدر پلوامہ ماسٹر کلونت سنگھ نے بتا یا کہ بجلی محکمہ کی جانب سے شٹ ڈاون کی وجہ سے دن بھر عقیدت مندوں کو دن بھر مشکلات کا سامنا رہا۔
اس موقع پر مسلم برادری نے سکھ سنگھت کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے بھائی چارے کی قندیل کو زندہ رکھا۔ اس دوران سیاسی لیڈران جن میں رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نایک، ڈاکٹر ہربخش سنگھ، الطاف ٹھاکر، اوتار سنگھ، منظور گنائی، ڈاکٹر غلام نبی بٹ اور دیگر لیڈران نے اپنے اپنے پیغامات میں سکھ سنگھت کو مبارکباد پیش کی ہے۔