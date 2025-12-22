ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں کابینہ اجلاس، سیلاب متاثرین کیلئے پانچ مرلہ اراضی پالیسی پر غور و خوض
جموں سیول سیکریٹ جموں میں منعقدہ اجلاس میں انتظامی اور ترقیاتی امور پر تفصیل سے تبادلۂ خیال کیا گیا۔
Published : December 22, 2025 at 8:41 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ کی صدارت میں پیر کے روز جموں سیول سیکریٹ جموں میں کابینہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں انتظامی اور ترقیاتی امور پر تفصیل سے تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کے علاوہ وزراء سکینہ ایتو، جاوید احمد رانا، جاوید احمد ڈار اور ستیش شرما نے شرکت کی، جب کہ چیف سیکریٹری اٹل دلو بھی اجلاس میں موجود تھے۔
اگرچہ حکومت کی جانب سے کابینہ اجلاس کے فیصلوں سے متعلق کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ اور بے گھر ہونے والے افراد کی مستقل بازآبادکاری کے لیے پانچ مرلہ اراضی الاٹ کرنے کی پالیسی پر غور و خوض کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد متاثرہ خاندانوں کو اپنے مکانات اور ذریعۂ معاش کی ازسرِ نو تعمیر میں مدد فراہم کرنا ہے۔
ذرائع کے مطابق مون سون کے دوران، بالخصوص 14 اور 26 اگست کو ہونے والی شدید بارشوں، بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس سے شہری مکانات، زرعی اراضی، فصلیں اور سرکاری انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا۔ ان حالات کے پیش نظر حکومت نے سیلاب متاثرین کو پانچ مرلہ پلاٹ فراہم کرنے کی پالیسی کو حتمی شکل دے دی ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی کابینہ اس پالیسی کو منظوری دے گی، اسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا، کیونکہ یو ٹی کابینہ کے تمام فیصلے لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری سے مشروط ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ شدید طور پر متاثرہ خاندانوں کو پانچ مرلہ اراضی فراہم کی جائے گی۔
اجلاس میں دیہی ترقیاتی محکمہ کے تحت تعینات ویلج لیول ورکرز کی تنخواہوں میں نظرثانی کے معاملے پر بھی غور کیا گیا، جو گذشتہ کچھ عرصے سے زیر بحث تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسرز کے عہدوں کو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسرز کے طور پر ازسر نو نامزد کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔
ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں مالی امور، مرکزی فنڈنگ اور آئندہ بجٹ سے متعلق مسائل پر بھی بات چیت کی گئی، حالانکہ 2026-27 کے بجٹ کی پیشی میں ابھی وقت ہے۔ یہ بجٹ مارچ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جو محکمۂ خزانہ کا قلمدان بھی رکھتے ہیں، پیش کرنے کا امکان ہے۔
واضح رہے کہ کابینہ کا آخری اجلاس تین دسمبر کو منعقد ہوا تھا، جس میں جموں و کشمیر کے لیے نئی ریزرویشن پالیسی کو منظوری دی گئی تھی۔ چند روز قبل وزیر اعلیٰ نے بتایا تھا کہ یہ پالیسی لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری کی منتظر ہے۔
