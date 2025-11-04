ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر ضمنی انتخابات: کشیدہ تعلقات اور امیدواروں کے درمیان اندرونی خلفشار کا انکشاف، نتائج پرپڑے گا اثر
جموں و کشمیر کے بڈگام اور نگروٹا اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔بڈگام کی نشست عمرعبداللہ کے استعفیٰ کے بعد خالی ہوئی تھی۔
Published : November 4, 2025 at 10:03 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں بڈگام اور نگروٹا اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ بڈگام میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرنے کے بعد، سید آغا محمود، ایک خوشگوار دوپہر کو اپنے گھر کے لان میں آرام کرتے ہوئے، دفتر میں نوجوان انتخابی مہم کا مواد تیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو انتخابات میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی عکاسی کر رہے ہیں۔
69 سالہ، جن کا تعلق کشمیر کے ممتاز شیعہ (آغا) قبیلے سے ہے، اندرونی کشمکش اور خاندانی دشمنی کے درمیان پانچویں بار اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ دریں اثنا، سوشل میڈیا پر آغا کے حریف امیدوار، ان کے پوتے، آغا سید منتظر مہدی کی ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے امیدوار منتظر کا براہ راست مقابلہ سینئر آغا سے ہے۔
بڈگام میں انتخابی مہم میں منتظر کے ساتھ ملتے ہوئے، پلوامہ سے پی ڈی پی کے ایم ایل اے، وحید الرحمان پرہ نے کہا، "آپ نے (رکن پارلیمنٹ) آغا روح اللہ کو منتخب کیا، لیکن ان کی پارٹی نے انہیں چھوڑ دیا کیونکہ وہ کشمیر کے لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں بات کرتے تھے۔"
انہوں نے مزید کہا، "انہوں نے اپنا منشور فروخت کر دیا اور ریاستی حیثیت اور آرٹیکل 370 پر سمجھوتہ کیا۔ عمر عبداللہ میراتھن میں حصہ لیتے ہیں لیکن لوگوں کے مسائل پر توجہ نہیں دیتے۔ وہ تحفظات یا باہر کی جیلوں سے قیدیوں کو وادی میں واپس لانے کی بات نہیں کرتے۔" ہجوم نے تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے۔
اسی میٹنگ میں منتظر نے ان تمام مسائل کا "حل" یہ کہہ کر پیش کیا کہ انہیں اسمبلی کے لیے منتخب کیا جانا چاہیے، جہاں ان کی پارٹی کے تین ایم ایل اے ہیں۔ تاہم، زمین پر موجود لوگ بڑے سیاسی مسائل کے بارے میں کم فکر مند ہیں اور ترقی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ سڑکیں، پانی اور بجلی۔
بڈگام شہر کے غلام حسن کے لیے، ان کے دو گریجویٹ بیٹوں کی بے روزگاری سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ 57 سالہ حسن کسی بھی امیدوار کی حمایت کرنے سے گریزاں ہیں جب تک کہ ان کی پیشکش سڑکوں کی ترقی اور سستی بجلی جیسے مطالبات سے میل نہیں کھاتی۔
2024 کے اسمبلی انتخابات میں اس سیٹ پر 1.25 لاکھ رائے دہندوں نے اپنا ووٹ ڈالا، جس میں ووٹر ٹرن آؤٹ 66 فیصد تھا۔ عبداللہ نے 35,804 ووٹ حاصل کیے او ر منتظر کو شکست دی، منتظر کو 17،525 ووٹ ملے۔
اس ضمنی انتخاب میں آٹھ آزاد امیدواروں سمیت بیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے این سی کو اس بار مشکل مقابلے کا سامنا ہے۔ اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلی بار محمود اپنے آبائی شہر بڈگام سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کا براہ راست مقابلہ منتظر کے ساتھ ہے۔
محمود، جنہوں نے فاروق عبداللہ حکومت میں شہری اور ترقی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں، 1987 میں پتن کے حلقے سے اپنا پہلا انتخاب جیتا، اس کے بعد 1996 میں بیرواہ سیٹ سے کامیب ہوئے، تاہم، 2014 میں پٹن سے اپنے آخری انتخاب میں، وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ محمود کو ضمنی انتخاب جیتنے کا یقین ہے کیونکہ ان کی ترجیح بڈگام کی ترقی ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس بار، ہماری توجہ بڈگام کی ترقی پر ہے۔ ہمارے پاس چوڑی سڑکیں، صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کے شعبے کی کمی ہے۔ ہمارے حلقے میں خواتین ڈگری کالجوں کی کمی کی وجہ سے، ہماری طالبات کو سری نگر جانا پڑتا ہے۔ ہم ان مسائل کو حل کرنے کو یقینی بنائیں گے۔"
اس ضمنی انتخاب میں آٹھ آزاد امیدواروں سمیت بیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ اس لیے این سی کو اس بار مشکل مقابلے کا سامنا ہے۔ اپنے 40 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلی بار محمود اپنے آبائی شہر بڈگام سے انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کا براہ راست مقابلہ منتظر کے ساتھ ہے۔
محمود، جنہوں نے فاروق عبداللہ حکومت میں شہری اور ترقی کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دیں، 1987 میں پتن کے حلقے سے اپنا پہلا انتخاب جیتا، اس کے بعد 1996 میں بیرواہ سیٹ سے جیتا، تاہم، 2014 میں پٹن سے اپنے آخری انتخاب میں، وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ تاہم محمود کو ضمنی انتخاب جیتنے کا یقین ہے کیونکہ ان کی ترجیح بڈگام کی ترقی ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس بار، ہماری توجہ بڈگام کی ترقی پر ہے۔ ہمارے پاس چوڑی سڑکیں، صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کے شعبے کی کمی ہے۔ ہمارے حلقے میں خواتین کے ڈگری کالجوں کی کمی کی وجہ سے، ہماری طالبات کو سری نگر جانا پڑتا ہے۔ ہم ان مسائل کو حل کرنے کو یقینی بنائیں گے۔"
جموں میں ضمنی انتخابات کیوں ہو رہے ہیں؟
جموں و کشمیر میں بڈگام اور نگروٹا اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ بڈگام کی نشست عمر عبداللہ کے استعفیٰ کے بعد خالی ہوئی تھی۔ انہوں نے گاندربل سیٹ برقرار رکھنے کے لیے بڈگام سیٹ چھوڑ دی۔ جموں و کشمیر کی نگروٹا سیٹ دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ بڈگام سیٹ عمر عبداللہ کے لیے وقار کا مسئلہ بن گئی ہے۔ اس انتخاب کو نیشنل کانفرنس حکومت کی مقبولیت کے امتحان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، جس نے اکتوبر میں اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا۔
کن ریاستوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں؟
6 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے بہار اسمبلی انتخابات کے ساتھ سات ریاستوں کی آٹھ اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ بہار میں ووٹنگ دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہوگی۔ جموں و کشمیر، اڈیشہ، جھارکھنڈ، میزورم، پنجاب، تلنگانہ اور راجستھان میں ضمنی انتخابات 11 نومبر کو ہوں گے۔ ان تمام انتخابات کے نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔