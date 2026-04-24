ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر بینک سے بہتر اور تیز خدمات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا
تاجرطبقہ،جو مکمل طور پر بینکاری خدمات پرانحصار کرتا ہے،بینک کی سست رفتارخدمات اوربنیادی سہولیات کی کمی سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے
Published : April 24, 2026 at 2:48 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر کے ضلو پلوامہ میں ٹریڈرس فیڈریشن پلوامہ نے ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں ایک پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے جموں کشمیر بینک سے صارفین خصوصاً تاجر برادری کو بہتر، معیاری اور تیز رفتار بینکنگ سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
پریس کانفرنس کے دوران مقررین نے کہا کہ جموں و کشمیر بینک گزشتہ کئی دہائیوں سے خطے کا سب سے بڑا مالیاتی ادارہ رہا ہے اور ملک بھر میں عوام کو مالی خدمات فراہم کر رہا ہے، تاہم حالیہ عرصے میں صارفین کو درپیش مسائل اور ناقص سہولیات کے باعثِ تشویش بن چکا ہے۔
فیڈریشن کے عہدیداروں نے الزام عائد کیا کہ خاص طور پر تاجر طبقہ، جو مکمل طور پر بینکاری خدمات پر انحصار کرتا ہے، بینک کی سست رفتار خدمات اور بنیادی سہولیات کی کمی سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔
اس موقع پر جنرل سیکریٹری روف رشید رشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ہیڈکوارٹر پلوامہ میں جموں و کشمیر بینک کی مرکزی شاخ گزشتہ کئی دنوں سے برانچ ہیڈ کے بغیر چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر مستقل برانچ ہیڈ تعینات کرنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ضلع ہیڈکوارٹر میں موجود اے ٹی ایم اور سی آر ایم مشینیں اکثر غیر فعال رہتی ہیں، جس سے تاجروں اور عام صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ مارکیٹ میں دیگر بینکاری متبادل دستیاب ہیں، تاہم تاجر برادری بینک تبدیل نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جموں و کشمیر بینک عوام کا اپنا ادارہ ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ کشمیر ٹریڑرس اور مینو فیکچررس فیڑریشن وادی بھر کی مختلف تجارتی انجمنوں کے نمائندوں نے حال ہی میں سری نگر میں چند نجی بینکوں کے ساتھ ایک مثبت اور نتیجہ خیز میٹنگ بھی کی، جہاں تاجروں کو جدید اور تیز رفتار خدمات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔
تاجر رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ جموں و کشمیر بینک انتظامیہ عوامی توقعات پر پورا اترتے ہوئے جلد مؤثر اقدامات کرے گی تاکہ صارفین اور تاجروں کا اعتماد مزید مضبوط ہو سکے۔