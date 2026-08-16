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جموں و کشمیر میں بلدیاتی اداروں کی مدت پوری ہونے کے دو سال بعد بھی پنچایت انتخابات کا انتظار
پنچایت کے سابق نمائندے دیہی وشہری علاقوں میں فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بنانے کےلیے پنچایت اور بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
Published : August 16, 2026 at 12:27 PM IST
سرینگر، جموں و کشمیر (میر فرحت): جموں و کشمیر حکومت اس سال پنچایت اور شہری اداروں کے انتخابات کرانے کے حوالے سے غیر سنجیدہ نظر آتی ہے کیونکہ اس نے پنچایت اور مقامی اداروں کے وارڈس میں دیگر پسماندہ طبقات (OBCs) کو ریزرویشن دینے کے لیے قائم کمیشن کی رپورٹ پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔
یہ یونین ٹریٹری نومبر 2023 سے منتخب مقامی اداروں کے بغیر چل رہی ہے، جب پنچایت اور بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہوئی تھی۔ تب سے، پنچایت کے سابق نمائندے جموں و کشمیر میں نچلی سطح پر طرزِ حکومت قائم کرنے اور دیہی و شہری علاقوں میں فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بنانے کے لیے پنچایت اور بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
کمیشن نے 27 فروری 2025 کو پیش کی تھی اپنی رپورٹ
جموں و کشمیر لوکل باڈیز ڈیڈیکیٹڈ بیک ورڈ کلاسز کمیشن نے 27 فروری 2025 کو اپنی رپورٹ چیف سکریٹری جے اینڈ کے، اٹل ڈلو کو پیش کی تھی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تب سے یہ رپورٹ سول سیکرٹریٹ کے محکمۂ دیہی ترقی میں پڑی ہے اور کابینہ کی منظوری کی منتظر ہے۔ کمیشن نے پنچایت اور مقامی اداروں کے وارڈوں میں او بی سی (OBC) کو ان کی آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دینے کی سفارش کی تھی۔ اس کمیشن کی سربراہی جسٹس (ریٹائرڈ) جنک راج کوٹوال کر رہے تھے، جب کہ ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر آر کے بھگت اور اسکواسٹ (SKUAST) جموں کے سابق ڈین ڈاکٹر مہندر سنگھ بھدوال اس کے دو ارکان تھے۔
عمر عبداللہ کے وہی الفاظ جو بی جے پی استعمال کرتی ہے
14 اگست کو جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ مقامی اداروں کے انتخابات "مناسب وقت" پر ہوں گے، انہوں نے بالکل وہی الفاظ دہرائے جو بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) ریاست کا درجہ بحال کرنے کے حوالے سے استعمال کرتی ہے۔ نامہ نگاروں نے عمر عبداللہ سے مقامی اداروں کے انتخابات کرانے اور او بی سی کمیشن کی طرف سے حکومت کو پیش کی گئی رپورٹ کے بارے میں سوال کیا تھا۔
اس سال کے آغاز میں اسمبلی کے بجٹ سیشن کے دوران، وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ کمیشن کی رپورٹ کو ابھی منظور اور نوٹیفائی کیا جانا باقی ہے اور یہ مجاز اتھارٹی کے زیرِ غور ہے۔
الیکشن کمیشن او بی سی ریزرویشن رپورٹ پر فیصلے کا منتظر
جموں و کشمیر کے اسٹیٹ الیکشن کمشنر (SEC) شانتمنو سے تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ ان کا فون نہیں مل رہا تھا۔ تاہم، ایس ای سی (SEC) کے ذرائع نے بتایا کہ منتخب حکومت کو او بی سی (OBC) رپورٹ کے بارے میں یاد دہانی کرائی گئی ہے تاکہ اس سال انتخابات کرائے جا سکیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایس ای سی نچلی سطح کے گورننس اداروں کے انتخابات کرانے کے لیے او بی سی ریزرویشن رپورٹ پر فیصلے کا منتظر ہے۔ کابینہ کی منظوری ملنے کے بعد، مجاز اتھارٹی یعنی ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے ریزرویشن دیا جائے گا اور آبادی کے لحاظ سے وارڈز مخصوص کیے جائیں گے۔ ایس ای سی نے اس سال اپریل میں پنچایت اور شہری مقامی اداروں کی ووٹر لسٹوں کی نظرثانی کا کام مکمل کیا تھا، جس میں 3.39 لاکھ نئے ووٹرز کا اضافہ کیا گیا، جس سے ووٹرز کی کل تعداد 72,24,131 ہو گئی ہے۔
فنڈز کی تقسیم "غیر منصفانہ اور غیر شفاف" ہو گئی
دوسری طرف، انتخابات کے انعقاد میں تاخیر نے پنچایت اور بلدیہ کے سابق نمائندوں کو مایوس اور ناراض کر دیا ہے۔ ضلع پلوامہ کے ایک سابق سرپنچ غلام حسن نے کہا کہ نچلی سطح کے ان گورننگ باڈیز کے انتخابات میں تاخیر کی وجہ سے دیہی علاقوں میں پنچایتی راج انسٹی ٹیوشن (PRI) گرانٹس، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل (DDC) اور بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (BDC) کے فنڈز کی تقسیم "غیر منصفانہ اور غیر شفاف" ہو گئی ہے۔ غلام حسن نے الزام لگایا، "بلاک کے ایڈمنسٹریٹرس نے گرام سبھاؤں کی سفارشات کو نظر انداز کر کے، کاموں کے لیے ان فنڈز کو غیر مساوی طور پر تقسیم کیا ہے۔"
اداروں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری
جموں و کشمیر پنچایت کانفرنس کے صدر اور سابق سرپنچ انل شرما نے کہا کہ حکومت کو دیہی ترقی کے فنڈز کے ہموار نفاذ کے لیے مقامی اداروں کے انتخابات لازمی طور پر کرانے چاہئیں۔ شرما نے کہا، "ہمیں پی آر آئی (PRI) کے کاموں میں ہیرا پھیری کے لیے قانون سازوں (ارکانِ اسمبلی) کی مداخلت کی رپورٹیں ملی ہیں۔ مقامی اداروں کی عدم موجودگی نچلی سطح کی حکمرانی (گراس روٹ گورننس) کو کمزور کر رہی ہے۔ دیہی ترقی کے کاموں اور شہری مقامی اداروں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔"
انتخابات کے انعقاد میں تاخیر آئین اور بلدیاتی قوانین کی روح کے خلاف
سرینگر میونسپل کارپوریشن کے سابق ڈپٹی میئر پرویز قادری نے کہا کہ پنچایت اور شہری مقامی اداروں کے انتخابات کے انعقاد میں تاخیر آئین اور بلدیاتی قوانین کی روح کے خلاف ہے، جو ان کی مدت ختم ہوتے ہی انتخابات کرانے کا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "مقامی اداروں کی مدت تین سال قبل نومبر 2023 اور جنوری 2024 میں ختم ہو چکی ہے، پھر بھی حکومت کی طرف سے انتخابات کرانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا رہی۔ منتخب حکومت کو چاہیے کہ وہ انتخابات کرا کر نچلی سطح پر عوامی نمائندگی کو بحال کرے۔"
جموں و کشمیر کے وزیر برائے دیہی ترقی اور پنچایتی راج جاوید احمد ڈار سے تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ ان کا فون سوئچ آف تھا۔