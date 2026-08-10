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عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے جموں و کشمیر کے کھلاڑی عالمی معیار کی سہولیات کے مستحق ہیں، عمر عبداللہ
کرکٹ پر ضرورت سے زیادہ توجہ کا حوالہ دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہاکہ کھیلوں کی دیگر اقسام کو بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔
Published : August 10, 2026 at 10:54 PM IST
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر میں آج جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے بغیر کھلاڑیوں سے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں تمغے جیتنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو معیاری سہولیات، تربیت اور مالی معاونت فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
عمر عبداللہ نے کے کہا کہ جموں و کشمیر اب بھی کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے معاملے میں پیچھے ہے اور اس شعبے میں نمایاں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، "محنت کا صحیح ثمر اسی وقت ملے گا جب آپ کو مناسب سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس معاملے میں ہم کافی پیچھے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔"
عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر میں مصنوعی ٹریکس کی کمی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کھلاڑیوں سے ان کھلاڑیوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی توقع کی جا رہی ہے جو پورا سال بہتر سہولیات کے ساتھ تربیت حاصل کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "میں جموں و کشمیر میں موجود مصنوعی ٹریکس کو انگلیوں پر گن سکتا ہوں۔ مجھے صرف چار نظر آتے ہیں۔ جب ہم اپنے کھلاڑیوں کو مصنوعی ٹریکس فراہم نہیں کر سکتے تو پھر ان سے تمغے جیتنے کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟" انہوں نے مزید کہا، "آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو سال کے 12 ماہ مشق کرتے ہیں۔"
وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر کو معیاری کھیلوں اور تربیت کے فروغ کے لیے اپنے بلند پہاڑی علاقوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے، جبکہ روایتی اور ابھرتے ہوئے کھیلوں کے درمیان توازن بھی برقرار رکھنا ضروری ہے۔
کرکٹ پر ضرورت سے زیادہ توجہ کا حوالہ دیتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ کھیلوں کی دیگر اقسام کو بھی زیادہ توجہ اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بدقسمتی سے جب ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو شاید 80 فیصد سے زیادہ توجہ کرکٹ کی جانب ہوتی ہے۔ زیادہ تر پیسہ بھی کرکٹ میں ہے، اس کے بعد فٹ بال اور پھر دیگر کھیل آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت بین الاقوامی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مختلف کھیلوں سے وابستہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی۔
عمر عبداللہ نے کہا اگر ہم واقعی کامن ویلتھ گیمز اور دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف اقسام کے کھیلوں میں حصہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کھیلوں کے فروغ کو منشیات کے استعمال کے خلاف جدوجہد سے بھی جوڑتے ہوئے کہا، "منشیات سے دور رہنا صرف سال میں ایک دن کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورے سال، یعنی 12 ماہ کا عزم ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم کھیلوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ فراہم کریں گے۔" انہوں نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔