جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج سے شروع، جانیں کون کون سے بل پیش ہوں گے
آج سے شروع ہو رہے اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن حکومت کو منشور اور انتخابی وعدوں سے "یو ٹرن" پر گھیرنے کی کوشش کرے گی۔
Published : October 23, 2025 at 9:20 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا نو روزہ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سیشن کے طوفانی ہونے کا امکان ہے کیونکہ اپوزیشن حکومت کے ایک سالہ رپورٹ پر احتساب کا مطالبہ کرے گا۔
پچھلے سال اکتوبر سال 2024 میں حکومت کے منتخب ہونے کے بعد یہ قانون ساز اسمبلی کا چوتھا اجلاس ہوگا۔ پہلا اجلاس چار دن تک سرینگر میں منعقد ہوا۔ اس سیشن میں حکومت نے ریاستی درجے کی بحالی سے متعلق ایک قرارداد منظور کی اور حکومت ہند پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے منتخب نمائندوں سے خطے کی خصوصی حیثیت پر بات چیت کرے۔
دوسرا اجلاس بھی سرینگر میں منعقد ہوا جس میں پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی مذمت کی گئی۔ تیسرا اجلاس جموں میں منعقد ہوا اور یہ یونین ٹیریٹری میں منتخب حکومت کا پہلا بجٹ اجلاس تھا۔
9 دنوں پر مشتمل مختصر سیشن آج شروع ہوگا اور اسی مہینے کی 31 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا۔ اس کی چھ نشستیں ہوں گی، جس کا پہلا دن سابق قانون سازوں اور وزراء کے تعزیتی ریفرنسز کے لیے مختص ہے۔ اگلے تین دن یعنی 24، 25 اور 26 اکتوبر کو تعطیلات ہوں گی۔
جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا انتخابات کی چار سیٹوں کے لیے 24 اکتوبر کو ووٹنگ ہوگی، جب کہ 25 اور 26 اکتوبر کو سرکاری تعطیلات ہیں۔ سرکاری کام 27 سے 31 اکتوبر تک شروع ہو گا۔ پرائیویٹ ممبران کی جانب سے پیش کیے گئے بلز 28 اکتوبر کو اور قرارداد 29 اکتوبر کو پیش کی جائیں گے۔ قانون ساز اسمبلی کو اراکین اسمبلی کی جانب سے 450 سوالات، پرائیویٹ اراکین کی جانب سے 13 بل اور 55 قراردادیں موصول ہوئیں۔
اس سیشن میں حکومتی بل متعارف کرائے جائیں گے، ان پر بحث ہو گی اور تین بلوں کو پاس کیا جائے گا جنہیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں کابینہ پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ ان بلوں میں گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ایکٹ 2017 میں ترمیم کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر شاپس اینڈ بزنس اسٹیبلشمنٹ بل 2025 اور جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 کو نافذ کرنا شامل ہے۔
اس اسمبلی اجلاس کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے موجودہ 28 ایم ایل ایز، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) تین قانون سازوں اور سجاد لون پر مشتمل اپوزیشن حکومت کو اپنے منشور اور اسمبلی انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں سے "یو ٹرن" پر گھیرنے کی کوشش کرے گی۔
