جموں وکشمیر اسمبلی اجلاس شروع، ایوان میں راجیہ سبھا الیکشن میں کراس ووٹنگ اور معراج ملک کی گرفتاری کی بازگشت
جموں و کشمیر اسمبلی نے آج اپنا دوسرا اجلاس ایک ایجنڈے کے ساتھ دوبارہ شروع کیا، جس میں ایک رپورٹ پیش کرنا شامل ہے۔
سری نگر: آج تین دن کے بعد جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ مگر اجلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ راجیہ سبھا انتخابات میں کراس ووٹنگ کے الزامات کی بازگشت جموں کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنائی دی۔
دریں اثنا رکن اسمبلی سجاد شاہین نے مطالبہ کیا کہ ایوان عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے معراج ملک کے خلاف پی ایس اے عائد کیے جانے کی مذمت میں قرارداد منظور کرے۔ انہوں نے ان کی رہائی کے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دوسرے قانون سازوں کے لیے بھی ایک نظیر ہو سکتی ہے۔
وہیں اسپیکر اراکین کو تسلی دینے کے لیے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ایم ایل اے شیخ خورشید اور شبیر کلے نے ملک کی رہائی پر قرارداد کے مطالبے کے بیچ اسپیکر نے کھڑے ہو کر کہا کہ کسی کو ایوان کے وسط میں نہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ شکوک و شبہات کے بغیر ہمیں ایوان کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ (ملک کا کیس) عدالت میں زیر التوا ہے۔ ایسے میں کیا اسمبلی اس پر فیصلہ دے سکتی ہے؟
اس پر جواب دیتے ہوئے این سی کے رکن اسمبلی نذیر احمد گریزی نے کہا کہ اگر وہ (ملک) عسکریت پسندی میں ملوث ہوتے تو ہم ان کی حمایت نہ کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ ایوان سب پر فوقیت رکھتا ہے اور ہم اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی جائے۔ ڈی سی کسی شخص کو اندر یا باہر کرنے کا فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار نہیں رکھتے۔ سجاد لون کا کہنا ہے کہ ملک کی گرفتاری بلا جواز ہے اور کالے قانون کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ آج جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس ، جس میں ایک رپورٹ پیش کرنا شامل ہے جس میں آج کے شیڈول کے درمیان قانون سازوں کی تنخواہوں اور پنشن پر نظر ثانی کی سفارش کی گئی ہے۔ ہاؤس کمیٹی کے چیئرمین سرجیت سنگھ سلاٹھیا جو رپورٹ پیش کریں گے، نے اسمبلی سیکرٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ کاروباری فہرست کے مطابق، قانون ساز کی تنخواہوں اور الاؤنسز اور سابق ایم ایل ایز کے لیے پنشنری فوائد میں اضافے کی سفارش کی ہے۔
اس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ شیڈول کے مطابق جموں و کشمیر رینٹ اتھارٹی بل، 2025 بھی متعارف کرانا ہے۔ اس کا مقصد کرایہ داری کو منظم کرنے، مالک مکان اور کرایہ دار دونوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایک رینٹ اتھارٹی قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ باضابطہ فیصلہ سازی کے طریقہ کار کے ذریعے تنازعات کے جلد حل کو یقینی بنائے۔