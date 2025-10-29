ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کی قرارداد منظور
عمر عبداللہ نے یونیورسٹی کیمپس کے لیے جگہ کا تعین نہیں کیا تاہم ایوان میں بتایا گیا کہ کلاسز اگلے سال سے متوقع ہیں۔
Published : October 29, 2025 at 4:17 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے بدھ کو ایک اہم قرارداد منظور کرتے ہوئے ریاست میں نیشنل لا یونیورسٹی (National Law University) کے قیام کی حمایت کی ہے، جس کی کلاسز آئندہ سال سے شروع ہونے کا امکان ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان میں بتایا کہ حکومت اس یونیورسٹی کے لیے موزوں جگہوں کی نشاندہی کر رہی ہے اور عارضی طور پر اس کا کیپس ضلع بڈگام میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ’’ہم نے اس منصوبے کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں اور کلاسز ممکنہ طور پر اپریل 2026 سے شروع ہوں گی۔‘‘
یہ قرارداد کانگریس کے رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے پیش کی تھی، جنہوں نے تجویز دی کہ یونیورسٹی کا کیمپس بانڈی پورہ میں قائم کیا جائے۔ تاہم اس پر اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ارکان نے اعتراض ظاہر کیا۔
جواب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ یونیورسٹی کشمیر میں بنے گی یا جموں میں۔ ان کے مطابق: ’’یہ ادارہ جموں و کشمیر دونوں کے لیے ہوگا، ہم اس کے مقام کا فیصلہ تمام پہلوؤں پر غور کے بعد کریں گے۔‘‘
عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشورہ کر کے اس تجویز کو آگے بڑھائیں گے۔ عمر عبداللہ نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے ریاست میں دو مرکزی یونیورسٹیاں قائم کر کے انصاف کیا تھا۔
دوسری جانب، نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی بشیر احمد ویری کی جانب سے روزگار کے مواقع بڑھانے سے متعلق قرارداد کو نائب وزیر اعلیٰ کی یقین دہانی کے بعد واپس لے لیا گیا۔ تاہم، اسمبلی میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کی منظوری کے فوراً بعد ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا۔
اپوزیشن بی جے پی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر ضابطہ اخلاق (Model Code of Conduct) کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، کیونکہ بڈگام کی نشست پر 11 نومبر کو ضمنی انتخاب طے ہے اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ العلم ہے۔
بی جے پی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کہا کہ ’’عمر عبداللہ نے ایوان میں بڈگام کے اوم پورہ سے کلاسز شروع کرنے کا اعلان کر کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، انہیں اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینا چاہیے۔‘‘ بی جے پی نے خبردار کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ مستعفی نہیں ہوتے تو وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا میں باضابطہ شکایت درج کرائیں گے۔
