جموں و کشمیر اسمبلی میں ستیہ پال ملک کے کردار پر گرما گرم بحث
اجلاس میں بعض ارکان نے ستیہ پال کو حساس دور کا گورنر قرار دیا، جبکہ کچھ ارکان نے ان کی اقدامات کو متنازع قرار دیا۔
Published : October 23, 2025 at 1:04 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج ایک بار پھر بحث و تکرار سے گونج اٹھا، جب ایوان میں سابق گورنر آنجہانی ستیہ پال ملک کی خدمات پر تعزیتی قرارداد کے دوران مختلف جماعتوں کے اراکین آمنے سامنے آگئے۔
اسپیکر عبد الرحیم راتھر نے شروع میں ضلعی کمشنرز کے تاخیر سے آنے والے بیانات پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کئی اضلاع کے ڈی سیز نے سابق ارکان کی وفات سے متعلق معلومات وقت پر فراہم نہیں کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’ڈی سی ریاسی، ادھمپور اور کپوارہ کو ہاؤس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا۔‘‘ جب اسپیکر نے ذکر کیا کہ کپوارہ کے ڈی سی نے سابق ایم ایل اے سلطان پنڈی پوری کی وفات کی اطلاع نہیں دی، تو ایوان سے ’’شیم، شیم‘‘ کے نعرے بلند ہوئے۔
بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن بشیر ویری نے بی جے پی کو ’’فرقہ پرست‘‘ جماعت قرار دیا۔ ویری اس موقع پر بی جے پی کے مرحوم ایم ایل سی رمیش اروڑہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ پر بی جے پی ارکان نے سخت اعتراض کیا اور اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ ایسے ’’فرقہ وارانہ‘‘ الفاظ کارروائی سے حذف کیے جائیں۔
ویری نے مزید کہا کہ ستیہ پال ملک کا دور گورنری تنازعات سے بھرا رہا، اور انہوں نے Fax Machine کے مشہور واقعے کا حوالہ دینے کی کوشش کی۔ اسپیکر نے انہیں متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’ایوان میں مرحوم افراد سے متعلق متنازع تبصرے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔‘‘
کانگریس کے غلام احمد میر نے کہا کہ ستیہ پال ملک نے بطور گورنر ریاست سے وفاداری دکھائی مگر آخر میں انہیں ’’وہ احترام نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔‘‘ پی ڈی پی کے رفیق نائیک نے اس دوران عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے معراج ملک پر عائد پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کا مسئلہ اٹھایا۔
کمیونسٹ لیڈر ایم وائی تاریگامی نے یاد دلایا کہ ستیہ پال ملک ایک حساس دور میں گورنر رہے، جب ریاست کی وحدت اور آئینی حیثیت پر بحث ہو رہی تھی۔ تاہم بی جے پی کے ارکان نے اس بحث کو ’نامناسب‘ قرار دیتے ہوئے تاریگامی کے 2004 کی قرارداد کے ذکر پر اعتراض کیا۔
ایوان میں بعد ازاں این سی کے نذیر گریزی نے کہا: ’’لوگ ستیہ پال ملک کو یاد رکھیں گے، چاہے ان کا کردار متنازعہ ہی کیوں نہ ہو، مگر انہوں نے اپنی راہ الگ تعبیر کی۔‘‘
جب ایک حکومتی رکن نے کہا کہ ستیہ پال ملک کوئی کامیاب گورنر نہیں تھے، تو کانگریس کے کئی ارکان نے احتجاج کیا۔ نظام الدین بھٹ نے کہا کہ ’’یہ ایوان اپنی حرمت کھو چکا ہے، کیونکہ ستیہ پال ملک کو خراج عقیدت دینا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔‘‘
اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے بحث کو یہ کہہ کر ختم کرنے کی کوشش کی کہ ’’ہمیں ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔‘‘ ان کے اس بیان پر ایوان میں کچھ دیر کے لیے سکون لوٹ آیا۔ جس پر این سی کے رکن ویرنے نے شرما کو آنجہانی پنڈت جواہر لعل نہرو کے بارے میں بھی خاموش رہنے کا مشورہ دیا۔ ویری کے بیان پر شرما نے طنزیہ طور کہا: ’’ہم آپ سے ٹیوشن لیں گے۔‘‘
