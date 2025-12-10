ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں آج کی صبح بھی برفیلی، کپکپا دینے والی سرد لہر جاری، لداخ مسلسل نقطہ انجماد سے نیچے
وادی کشمیر، لداخ اور جموں خطے کی تازہ موسمی صورت حال، درجہ حرارت اور پیش گوئیوں پر ایک نظر۔۔۔
Published : December 10, 2025 at 10:32 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں درجہ حرارت مسلسل گر رہا ہے۔ بدھ کے روز سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ اونچائی پر واقع زوجیلا پاس منفی 18.0 ڈگری سیلسئس کے ساتھ سرد ترین مقام رہا۔
وادی کے مختلف خطوں کا درجہ حرارت
محکمہ موسمیات کے مطابق سرینگر کے مرکز گلمرگ میں درجہ حرارت منفی 5.5 ڈگری پر رہا۔ کپواڑہ میں منفی 4.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ شوپیان میں پارا منفی 4.3 ڈگری تک گر گیا۔ بارہمولہ میں پارا منفی 4.5 ڈگری تک گر گیا۔ پہلگام اور سرینگر ہوائی اڈے کا درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری درج کیا گیا۔
وسطی اور جنوبی کشمیر میں بڈگام میں منفی 3.0 ڈگری کو چھو گیا، جب کہ پامپور، بانڈی پورہ، اور اننت ناگ میں منفی 2.5 سے مائنس 2.6 ڈگری کے قریب کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ قاضی گنڈ اور سونمرگ دونوں منفی 1.6 ڈگری پر رہے۔ یہاں تک کہ عام طور پر معتدل خطے جیسے کوکرناگ اور اونتی پورہ منفی 1.8 ڈگری تک گر گئے۔ کولگام اور گاندربل میں قدرے کم سردی تھی لیکن پھر بھی درجہ حرارت منفی 0.6 ڈگری اور منفی 0.9 ڈگری پر منجمد تھا۔
جموں خطے کا موسم
جموں خطے میں رات کا درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا۔ جموں شہر کا درجہ حرارت 8.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور اس کے ہوائی اڈے کے آس پاس 8.7 ڈگری کی ریڈنگ نوٹ کی گئی۔ کٹرا ڈویژن میں 9.5 ڈگری پر سب سے زیادہ گرم رہا۔ اس کے ساتھ ہی، ٹھنڈے شہروں جیسے سامبا 3.3 ڈگری اور راجوری 2.0 ڈگری پر میدانی علاقوں میں بھی موسم سرما کی مستقل آمد کا اشارہ ہے۔ بھدرواہ جموں میں 0.8 ڈگری پر سرد ترین رہا۔ بانہال، رامبن، بٹوٹ، ریاسی، ڈوڈہ اور کشتواڑ میں درجہ حرارت 5 سے 6.5 ڈگری کے درمیان رہا۔
لداخ کی موسمی صورت حال
مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں سردی کی لہر برقرار ہے۔ لیہہ منفی 5.5 ڈگری کی زد میں رہا جب کہ کارگل منفی 5.1 ڈگری کے قریب تھا۔ وادی نوبرا میں منفی 2.5 ڈگری کا کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جس نے علاقے کو نقطہ انجماد سے نیچے سخت حالات میں رکھا۔
آج کے لیے پیش گوئی
آج کے لیے آئی ایم ڈی کو توقع ہے کہ کم از کم منفی 2 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری کے ساتھ درجہ حرارت گرنے کا امکان ہے۔ دن کا آغاز بنیادی طور پر صاف آسمان کے ساتھ ہوگا، حالانکہ شام یا رات کو کچھ بادل چھائے رہنے کی توقع ہے۔ کوئی منفی موسم کی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔
11 دسمبر کے لیے کم سے کم درجہ حرارت مزید مائنس 3 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے جب کہ زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری کے قریب رہ سکتا ہے۔ شام یا رات تک جزوی طور پر ابر آلود ہونے سے پہلے دن کے اوائل میں آسمان زیادہ تر صاف رہے گا۔ اسی طرح 12 دسمبر کو آئی ایم ڈی نے کم از کم منفی 2 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری کے قریب رہنے کی پیشن گوئی کی۔ دن کا آغاز جزوی طور پر ابر آلود حالات کے ساتھ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد دوپہر یا شام میں عام طور پر ابر آلود آسمان رہے گا۔ 13 دسمبر کے لیے درجہ حرارت کم از کم منفی 2 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری کے قریب رہنے کی توقع ہے۔ آسمان جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ عام طور پر ابر آلود ہو سکتا ہے۔ تاہم کوئی وارننگ جاری نہیں دی گئی ہے۔
