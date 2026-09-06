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کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار
حکومت نے ان چار دنوں کے دوران تہوار اور وادی میں آنے والے لوگوں کے لیے سیکورٹی اور دیگر ضروری انتظامات کیے ہیں۔
Published : September 6, 2026 at 6:04 PM IST
سری نگر: وادی کشمیر پیر سے شروع ہونے والے چار روزہ بین الاقوامی فلمی میلے کی میزبانی کرنے والی ہے۔ اس کا مقصد فلمی سیاحت کو فروغ دینا اور کشمیر کا فلمی صنعت سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔
جموں و کشمیر حکومت اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے زیر اہتمام، "رنگ-ای سنیما" کے موضوع پر منعقدہ یہ میلہ پیر سے 10 ستمبر تک سری نگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد ہوگا۔
41 ممالک کی 135 فلمیں گلمرگ سری نگر کے آئی ناکس سنیما، جموں میں کے سی سنٹرل میں مووی ٹائم سنیما اور گلمرگ کنونشن سنٹر میں دکھائی جائیں گی۔
منتظمین نے دنیا بھر سے 1,100 سے زیادہ فلموں کے اندراجات موصول ہونے کی اطلاع دی۔ حتمی انتخاب میں 41 ممالک کی 135 فلمیں شامل ہیں۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ اندراجات (64) ہیں، اس کے بعد فرانس (13) اور ایران (8) ہیں۔ ارجنٹائن اور اسپین میں چار چار فلمیں ہیں اور برازیل، جرمنی، روس اور امریکہ میں تین تین فلمیں ہیں۔ اس پروگرام میں ترکی، جنوبی کوریا، سویڈن، قطر اور کولمبیا کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی۔
جموں و کشمیر حکومت نے ان چار دنوں کے دوران تہوار اور وادی میں آنے والے لوگوں کے لیے سیکورٹی اور دیگر ضروری انتظامات کیے ہیں۔
کشمیر زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس سوجیت کمار نے جمعہ کو سی آر پی ایف، بی ایس ایف، ایس ایس بی، آئی ٹی بی پی، سی آئی ڈی، ٹریفک، سیکورٹی، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سیاحت اور اطلاعات کے محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ سیکورٹی جائزہ میٹنگ کی۔
کمار نے تہوار کے مقامات پر حفاظتی انتظامات، تعیناتی کے منصوبوں، رسائی کنٹرول، نگرانی، ہجوم کا انتظام، ٹریفک کنٹرول اور ہنگامی ردعمل کا جائزہ لیا۔
آئی جی پی نے کہا، "تمام نامزد مقامات پر سوچ سمجھ کر تعیناتی کی جانی چاہیے، آنے والے مہمانوں، فلم سازوں، مندوبین اور وی آئی پیز کی نقل و حرکت کو مدنظر رکھتے ہوئے"۔
جموں و کشمیر حکومت نے 50 سول سروس افسران کو وی آئی پیز اور مندوبین کا دورہ کرنے کے لیے رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ ان کا کردار میلے کے دوران شرکاء کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات کو مربوط کرنا ہے۔
محکمہ اطلاعات کے جوائنٹ ڈائریکٹر سید شاہنواز بخاری نے کہا کہ اس فیسٹیول کا انعقاد حکومت کی طرف سے کشمیر اور بالی ووڈ کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کی ایک نیک نیتی کاوش ہے۔
بخاری نے کہا کہ فیسٹیول کا مقصد جموں و کشمیر میں فلمی سیاحت کے امکانات کو فروغ دینا اور اس کی تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال اس میلے کو منظم انداز میں منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔