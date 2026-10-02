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جموں کشمیر: ستمبر میں لشکر ملی ٹنٹ موسیٰ سمیت 5 ہلاک
رواں سال کے ابتدائی 9 ماہ میں جموں و کشمیر میں کل 8 دہشت گردی سے متعلق سرگرمیاں ہوئیں۔
Published : October 2, 2026 at 9:02 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے پہلے نو ماہ میں سے آٹھ ماہ کے دوران جموں و کشمیر میں دہشت گردی سے متعلق سرگرمیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اس دوران ستمبر سب سے اہم ماہ رہا جس میں دہشت گردی کے خلاف چار آپریشنز کیے گئے اور عسکری تنظیم لشکر طیبہ (LeT) کے انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد آصف عرف ہاشم موسیٰ عرف فوجی موسیٰ کو ہلاک کیا گیا۔
پولیس اعداد و شمار کے مطابق سال کے بیشتر مہینوں میں دہشت گردی سے متعلق سرگرمیاں نسبتاً کم رہیں۔ جون اور اگست میں دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ریکارڈ نہیں کیا گیا، جبکہ جولائی اور ستمبر میں سرگرمیوں میں دوبارہ اضافہ ہوا۔
تاہم، ستمبر میں دہشت گردی سے متعلق چار واقعات پیش آئے، جن میں پانچ دہشت گرد مارے گئے، جبکہ کسی شہری یا سکیورٹی اہلکار کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ حکام کے مطابق موسیٰ کو 29 ستمبر کو ضلع بڈگام میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے ایک مشترکہ آپریشن میں ہلاک کیا گیا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا، ’’یہ آپریشن ’آپریشن شیروالی‘ کے نام سے جاری ایک مسلسل مہم کا حصہ تھا، جو مئی میں شروع ہوا تھا۔‘‘
ستمبر کے آپریشنز سے قبل اسی ماہ کے آغاز میں کئی جھڑپیں اور اہم برآمدگیاں بھی ہوئیں، جن میں بڈگام میں لشکر طیبہ کے یاسر نامی دہشت گرد کی ہلاکت اور ڈوڈہ میں پاکستان میں مقیم جیش محمد (JeM) کے ایک دہشت گرد کی باقیات کی برآمدگی شامل ہے۔
جموں و کشمیر پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری کا آغاز دہشت گردی سے متعلق تین واقعات سے ہوا۔ اس دوران کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی، تاہم ایک سکیورٹی اہلکار اور ایک دہشت گرد مارا گیا۔
فروری میں دہشت گردی سے متعلق تین واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس ماہ چھ دہشت گرد مارے گئے، جو 2026 میں اب تک دہشت گردوں کی ہلاکت کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد والے ادوار میں سے ایک ہے۔ فروری میں کسی شہری یا سکیورٹی اہلکار کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔
مارچ میں دہشت گردی سے متعلق دو واقعات کے دوران دو دہشت گرد مارے گئے، جبکہ کسی بھی سیویلین یا سکیورٹی اہلکار کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اپریل میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ اپریل کے اعداد و شمار بھی فروری اور مارچ کے رجحان کے مطابق رہے، جہاں ہلاکتیں زیادہ تر دہشت گردوں تک محدود رہیں اور شہریوں یا سکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔
اعداد و شمار کے مطابق مئی میں صرف ایک ہلاکت ریکارڈ ہوئی، تاہم یہ حکومت کے لیے ایک اہم ماہ ثابت ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ’آپریشن شیروالی‘ اسی دوران شروع کیا گیا تھا، جو بعد میں موسیٰ کی ہلاکت کا سبب بننے والی مسلسل مہم تھی۔
جون پہلا ایسا ماہ تھا جس میں کسی بھی قسم کا دہشت گردی سے متعلق واقعہ پیش نہیں آیا اور بھی ہلاکت ریکارڈ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جولائی میں دہشت گردی سے متعلق تین واقعات میں مجموعی طور پر چار ہلاکتیں ہوئیں۔ ان میں دو شہری، ایک سکیورٹی اہلکار اور ایک دہشت گرد شامل تھے۔
اس مختصر اضافے کے بعد اگست میں ایک بار پھر مکمل خاموشی رہی اور جون کی طرح اس ماہ بھی دہشت گردی سے متعلق کوئی واقعہ یا ہلاکت ریکارڈ نہیں ہوئی۔
دریں اثنا، ستمبر میں دہشت گردی سے متعلق چار واقعات میں پانچ دہشت گرد مارے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس ماہ کسی شہری یا سکیورٹی اہلکار کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ افسر نے کہا: "ماہ کا آغاز بڈگام میں ایک جھڑپ سے ہوا اور اختتام موسیٰ کی ہلاکت پر ہوا، جو انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا۔"
چار ستمبر کو سکیورٹی فورسز نے ضلع بڈگام کے اشدر گلی علاقے میں ایک مشترکہ آپریشن کے دوران ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا۔ دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات ملنے کے بعد بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) نے مشترکہ طور پر آپریشن کیا۔
حکام کے مطابق فوجیوں نے مشتبہ نقل و حرکت دیکھی اور دہشت گردوں کو للکارا، جس پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کردی۔ سکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی۔ اور اس کارروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا اور ایک اے کے رائفل سمیت دیگر جنگی سامان برآمد کیا گیا۔
جموں و کشمیر پولیس کے مطابق بعد میں مارے گئے دہشت گرد کی شناخت یاسر کے طور پر ہوئی، جو پاکستانی شہری اور لشکر طیبہ سے وابستہ تھا۔ بتایا گیا کہ یاسر لشکرِ طیبہ کے اس بڑے گروپ سے وابستہ تھا جو کئی برس سے جموں و کشمیر میں سرگرم رہا تھا۔
آپریشن کے آٹھ دن بعد یعنی 12 ستمبر کو سکیورٹی فورسز نے ضلع ڈوڈہ کے جنگلاتی علاقے سے پاکستان میں مقیم جیش محمد کے ایک دہشت گرد کی باقیات برآمد کیں۔ موقع سے امریکی ساختہ M4 کاربائن رائفل بھی برآمد ہوئی۔ یہ جنگلاتی علاقہ دور افتادہ ہے اور بلند پہاڑی خطے میں واقع ہے، جو بھدرواہ وادی کو ادھم پور اور کٹھوعہ کے بعض علاقوں سے جوڑتا ہے۔
یہ برآمدگی جموں خطے کے پہاڑی علاقے میں سرگرم مسلح گروپوں کے خلاف جاری تلاشی مہم کے دوران ہوئی۔ اس کے اگلے ہفتے، 17 ستمبر کو ادھم پور ضلع کے مجالتہ کے برٹال سوهان اور خوبن علاقوں میں ایک مشترکہ آپریشن کے دوران جیشِ محمد کے دو دہشت گرد مارے گئے۔
حکام کے مطابق یہ آپریشن 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب شروع ہوا جب سکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع ملی۔ فوج نے بتایا کہ آپریشن مشکل جغرافیائی حالات اور خراب موسم کے دوران کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھی تلاشی اور نگرانی کا عمل جاری رکھا گیا۔
جموں و کشمیر پولیس نے بعد میں مارے گئے دونوں دہشت گردوں کی شناخت صدام اور مصطفیٰ کے طور پر کی۔ پولیس کے مطابق ان کے قبضے سے ایک اے کے رائفل، ایک M4 کاربائن، ایک گلوک پستول، میگزین اور دستی بم برآمد کیے گئے۔
اس کارروائی کے بعد ستمبر میں مارے گئے دہشت گردوں کی تعداد میں مزید دو کا اضافہ ہوا۔ آخرکار ستمبر کے آخری دنوں میں، 29 ستمبر کو بڈگام میں موسیٰ کو ہلاک کر دیا گیا۔ ماہ کا سب سے اہم آپریشن 29 ستمبر کو ہوا، جب سکیورٹی فورسز نے بڈگام میں لشکرِ طیبہ کے اعلیٰ سطح کے دہشت گرد محمد آصف عرف ہاشم موسیٰ عرف فوجی موسیٰ کو ہلاک کیا۔
سکیورٹی حکام کے مطابق موسیٰ جموں و کشمیر میں کئی دہشت گردانہ حملوں کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ دریں اثنا، مرکزی وزارت داخلہ نے کہا کہ موسیٰ لشکرِ طیبہ کے ان چار اعلیٰ سطح کے دہشت گردوں میں شامل تھا جو 2022 سے جموں و کشمیر میں سرگرم تھے۔ وزارت نے بتایا کہ گروپ کے دیگر تین ارکان جنید بٹ، سلیمان اور یاسر تھے، جو دسمبر 2024 سے ستمبر 2026 کے درمیان الگ الگ جھڑپوں میں مارے گئے۔
وزارت داخلہ نے اس گروپ کو کئی حملوں کے ساتھ بھی جوڑا، جن میں اگست 2023 کا ہلان حملہ، دسمبر 2023 کا ڈی کے جی حملہ، مئی 2023 کا کنڈی حملہ، مئی 2024 کا شاہ سیتار حملہ، جون 2024 کا شیو کھوری حملہ، اکتوبر 2024 کے گگن گیر اور بوٹاپتھری حملے اور اپریل 2025 کا پہلگام حملہ شامل ہیں۔
وزارت داخلہ کے مطابق موسیٰ کے خلاف مہم کئی ماہ سے جاری تھی اور اس کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے کے لیے تکنیکی اور انسانی ذرائع سے حاصل خفیہ اطلاعات کا استعمال کیا گیا۔
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