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'سرینگر ہوائی اڈے کی بندش کے دوران جموں ایئرپورٹ اضافی مسافروں کے لیے تیار'
سرینگر ایئرپورٹ کی مرمت کے دوران ممکنہ اضافی مسافروں کے لیے جموں ایئرپورٹ تیار، تاہم ابھی کوئی باضابطہ ہدایت موصول نہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 13, 2026 at 6:21 PM IST
جموں (عامر تانترے) : سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈہ یکم جولائی سے 30 ستمبر تک ہفتے میں دو دن مرمت کے کام کے لیے بند رہے گا، جبکہ یکم اکتوبر سے 15 اکتوبر تک پروازوں اور رن وے کی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گیں۔ وہیں اس بیچ حکام کا دعویٰ ہے کہ اگر سرینگر جانے والی پروازوں کو جموں منتقل کیا جاتا ہے تو جموں ایئرپورٹ اضافی مسافروں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جموں ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر، دیویندر یادو، نے کہا کہ اس وقت جموں ایئرپورٹ سالانہ تقریباً 15 لاکھ مسافروں کو خدمات فراہم کر رہا ہے، جبکہ اس کی گنجائش تقریباً 25 لاکھ مسافروں کی ہے۔
انہوں نے کہا: "جموں ایئرپورٹ اضافی رش سنبھالنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ہماری گنجائش 25 لاکھ مسافروں تک کی ہے اور اگر سرینگر ایئرپورٹ کی وجہ سے اضافی رش آتا ہے تو ہم اسے سنبھال سکتے ہیں۔"
تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اب تک سرینگر ایئرپورٹ کے ممکنہ اضافی مسافروں یا پروازوں کے بارے میں جموں ایئرپورٹ کو کوئی سرکاری اطلاع یا ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ دیویندر یادو نے کہا: "اب تک ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی اور نہ ہی میرے علم میں اس حوالے سے کوئی باضابطہ فیصلہ آیا ہے۔"
فی الحال سرینگر کے قریب فعال ہوائی اڈوں میں جموں ایئرپورٹ سب سے اہم متبادل ہے۔ سرینگر میں ہوائی سرگرمیاں بند ہونے کی صورت میں پروازوں کو جموں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اونتی پورہ بھی قریب ترین مقام ہے جہاں طیارے اتر سکتے ہیں، تاہم اسے ابھی تک سول ایئرپورٹ کا درجہ حاصل نہیں ہوا ہے۔
ادھم پور ایک اور مقام ہے جہاں حکومت ہند مستقبل میں شہری پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، لیکن اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ ادھم پور میں شہری پروازوں کے آغاز سے متعلق سوال پر دیویندر یادو نے بتایا: "اس وقت ٹینڈرنگ کا عمل جاری ہے اور اسے مکمل ہونے میں مزید چھ سے سات ماہ لگ سکتے ہیں۔"
گزشتہ چند برسوں سے جموں ایئرپورٹ کی توسیع کا کام جاری ہے۔ موجودہ رن وے کے شمالی حصے میں ایک نیا سول ٹرمینل تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بیلی چرانہ کی جانب بننے والی نئی ٹرمینل عمارت تقریباً 55 ہزار مربع میٹر رقبے پر مشتمل دو منزلہ عمارت ہوگی، جس کے اطراف سرسبز ماحول بھی تیار کیا جا رہا ہے۔
ڈائریکٹر کے مطابق نئے ٹرمینل کا تقریباً 60 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اسے رواں سال کے آخر تک عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ٹرمینل کا ڈیزائن جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جہاں آمد اور روانگی کے مسافروں کے لیے الگ الگ منزلیں ہوں گی۔ پارکنگ ایریا میں بیک وقت ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پارک کی جا سکیں گیں، جبکہ عمارت کی مجموعی گنجائش تقریباً 50 لاکھ مسافروں کی ہوگی۔
اس وقت ایئرپورٹ پر بیک وقت سات طیارے کھڑے کیے جا سکتے ہیں، جبکہ نئے ٹرمینل کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 13 ہو جائے گی۔ اسی طرح ایرو برجوں کی تعداد تین سے بڑھا کر چھ کر دی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ نئے ٹرمینل میں مسافروں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ تمام منصوبے "وکست بھارت 2047" وژن کے تحت مکمل کیے جا رہے ہیں۔
جموں ایئرپورٹ کو 24 گھنٹے فعال بنانے کے منصوبے کے بارے میں دیویندر یادو نے کہا: "24×7 آپریشن کے لیے عمل پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں کئی ادارے شامل ہیں، اس لیے کچھ وقت لگے گا۔ امید ہے کہ نئے ٹرمینل کے فعال ہونے کے بعد ہمیں چوبیس گھنٹے آپریشن کی منظوری بھی مل جائے گی۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ 15 جون کو جموں ایئرپورٹ میں "یاتری سہولت دیوس" منایا جائے گا۔ اس موقع پر مسافروں کا استقبال کیا جائے گا، شجرکاری مہم چلائی جائے گی اور پودے تقسیم کیے جائیں گے۔ خون عطیہ کرنے کی مہم اور طبی کیمپ کا بھی انعقاد ہوگا۔
اس کے علاوہ ہوابازی کے شعبے سے وابستہ خواتین اور فرنٹ لائن کارکنوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ ایئرپورٹ کے اطراف کے اسکولوں کے طلبہ کو مطالعاتی دورے پر لایا جائے گا اور انہیں ایئرپورٹ کے کام کاج سے آگاہ کیا جائے گا۔ مضمون نویسی اور مصوری کے مقابلوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔
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