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جموں ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کی تیاری، مختلف محکموں کے ساتھ اہم اجلاس کا انعقاد
جموں ایئرپورٹ سے مشرقِ وسطیٰ، سعودی عرب، برطانیہ اور یورپ کے لیے فضائی رابطے قائم کرنے کی تجاویز زیرِ غور ہے۔
Published : November 1, 2026 at 11:34 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کے آغاز کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے ایئرپورٹ ڈائریکٹر دیویندر یادو کی صدارت میں مختلف محکموں اور اداروں کے نمائندوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں جموں کو بین الاقوامی فضائی رابطے سے جوڑنے کی منصوبہ بندی اور ضروری انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں انڈین چیمبر آف کامرس اور جموں چیمبر کے چیئرمین راہل ساہی، ٹورازم فیڈریشن آف جموں کے چیئرمین راجیش گپتا کے علاوہ مختلف ایئرلائنز، سی آئی ایس ایف، بی سی اے ایس، انٹیلی جنس بیورو، کسٹمز، محکمہ صحت، گراؤنڈ ہینڈلنگ ایجنسیوں، محکمہ شہری ہوا بازی جموں و کشمیر اور محکمہ سیاحت کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران ایئرپورٹ ڈائریکٹر دیویندر یادو نے جموں میں بین الاقوامی پروازوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مذہبی سیاحت، جغرافیائی اہمیت، تعلیمی اداروں، تجارتی سرگرمیوں اور دفاعی شعبے سے وابستہ مسافروں کی نقل و حرکت کے پیش نظر جموں میں بین الاقوامی فضائی رابطے کی وسیع گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماسٹر پلان کے تحت موجودہ ٹرمینل عمارت کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ملکی پروازوں کو نئی ٹرمینل بلڈنگ میں منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزارتِ شہری ہوا بازی کے 'ہب اینڈ اسپوک' ماڈل کے تحت جموں ایئرپورٹ کو بطورِ اسپوک ایئرپورٹ بھی شامل کیا گیا ہے۔
اس موقعے پر راہل ساہی نے زور دیا کہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے جن فضائی راستوں کا انتخاب کیا جائے، وہ تجارتی اعتبار سے قابلِ عمل ہونے چاہئیں تاکہ پروازوں کا سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری رہ سکے۔ انہوں نے مشرقِ وسطیٰ، سعودی عرب، برطانیہ اور یورپ کے ساتھ فضائی رابطے قائم کرنے، عمرہ زائرین کے لیے سہولیات فراہم کرنے اور بین الاقوامی تعلیم و مذہبی سیاحت سے وابستہ مسافروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کی تجاویز پیش کیں۔ ٹورازم فیڈریشن آف جموں کے چیئرمین راجیش گپتا نے بھی اس اقدام کو خطے میں سیاحت اور تجارت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا۔
اجلاس میں مسافروں کی ممکنہ تعداد، ایئرلائنز کی دلچسپی، بین الاقوامی مقامات کے انتخاب، فضائی کارگو کے امکانات اور آپریشنل انتظامات پر بھی غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ امیگریشن، کسٹمز، سکیورٹی، متعلقہ سرکاری منظوریوں، بنیادی ڈھانچے اور افرادی قوت کی ضروریات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بھارتی فضائیہ اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کے ساتھ باہمی تال میل کی ضرورت پر بھی بات ہوئی۔ حکام کے مطابق، اس پہل کا بنیادی مقصد جموں و کشمیر میں سیاحت، تجارت اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، تاہم بین الاقوامی پروازوں کا حتمی آغاز ضروری منظوریوں، متعلقہ اداروں کے اتفاقِ رائے اور تمام آپریشنل انتظامات کی تکمیل سے مشروط ہوگا۔
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