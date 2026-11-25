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مارچ 2027 سے جموں ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کی امید
جموں ائیرپورٹ کی نئی ٹرمینل عمارت مارچ 2027 تک فعال ہونے کی توقع ہے جبکہ پرانے ٹرمینل سے بین الاقوامی پروازیں چلانے کی تجویززیر غور۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 3:42 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں ایئرپورٹ کی نئی ٹرمینل عمارت مارچ 2027 تک پوری طرے سے فعال ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی دینے کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں۔
جموں ایئرپورٹ کو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا درجہ دیے جانے کے ساتھ ہی یہاں سے راست بیرونی ملک پروازوں کا سلسلہ شروع ہو سکےگا۔ اس سے خاص طور پر ماتا ویشنو دیوی کے درشن کے لیے کٹرا آنے والے شردھالوؤں اور جموں صوبے کے حج پر جانے والے عازمین کو راحت ملے گی، جنہیں سفر محمود پر روانہ ہونے کے لے سرینگر یا دہلی ائرپورٹ جانا پڑتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں جموں ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر، دیویندر یادو، نے نئی ٹرمینل عمارت پر جاری کام کی تفصیلات بتائیں اور وضاحت کی کہ ایئرپورٹ کو ڈومیسٹک سے بین الاقوامی ہوائی اڈے میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
ڈومیسٹک ہوائی اڈے کو بین الاقوامی ائیرپورٹ میں تبدیل کرنے کے لیے درکار شرائط کے بارے میں یادو نے کہا کہ اس کے لیے الگ ٹرمینل عمارت، داخلے اور باہر نکلنے کے علیحدہ راستوں کے ساتھ امیگریشن اور کسٹمز کا شعبہ ہونا ضروری ہے۔ "یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ نئی ٹرمینل عمارت کے فعال ہونے کے بعد اسے ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ پرانی ٹرمینل عمارت کو مکمل طور پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔"
ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ٹرمینل عمارت میں سالانہ تقریباً 25 لاکھ مسافروں کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے اور وہاں پہلے سے ہی کافی بڑا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے۔ یادو نے کہا: "ہم نے جموں ایئرپورٹ کو بین الاقوامی ہوائی اڈے میں تبدیل کرنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ کئی دور کی بات چیت کی ہے۔ تاہم، اس سلسلے میں حتمی فیصلہ حکومت کو ہی کرنا ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں ایئرپورٹ کے رن وے کو بھی بہتر بنایا گیا ہے، جبکہ نئی ٹرمینل عمارت میں چھ ایرو برج ہوں گے اور ایک وقت میں دس طیاروں کو پارک کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ یادو کے مطابق ایئرپورٹ سے پہلے ہی دیر شام کی پروازیں چلائی جا رہی ہیں اور یہاں رات کے وقت بھی پروازیں چلانے کی صلاحیت موجود ہے۔
انہوں نے کہا: "چونکہ یہ ایئرپورٹ دفاعی ادارے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اس لیے یہاں چوبیس گھنٹے پروازوں کی اجازت دینے سے پہلے کئی امور کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔"
سردیوں کے موسم میں دھند کے باعث پروازیں منسوخ ہونے کے واقعات کم کرنے کے لیے اس سال اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق سوال پر یادو نے بتایا کہ حال ہی میں ایئرپورٹ کے رن وے کو کیٹیگری ون سے اپ گریڈ کرکے کیٹیگری ٹو میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اس اپ گریڈیشن سے پروازوں کے لیے درکار حدِ نگاہ 800 میٹر سے کم ہوکر 550 میٹر رہ جائے گی۔
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