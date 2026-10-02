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کٹرہ اور شیو کھوڑی میں جانوروں پر ظلم کے خلاف کارروائی، گھوڑوں کے 140 نوکیلے جابے ضبط

پیٹا انڈیا کے مطابق 'مال بردار جانوروں پر نوکیلے جابوں کا استعمال 'پریوینشن آف کرولٹی ٹو ڈرافٹ اینڈ پیک اینیملز رولز' کے تحت ممنوع ہے۔'

کٹرہ اور شیو کھوڑی میں جانوروں پر ظلم کے خلاف بڑی کارروائی
کٹرہ اور شیو کھوڑی میں جانوروں پر ظلم کے خلاف بڑی کارروائی (File Photo: ETV Bharat)
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By PTI

Published : October 2, 2026 at 10:25 AM IST

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جموں: حکام نے جمعرات کو بتایا کہ محکمہ انیمل ہسبنڈری (حیوانیات) نے 'پیٹا انڈیا' کے تعاون سے 140 ایسے نوکیلے لوہے کے دہانے (جابے) ضبط کیے ہیں جنہیں مبینہ طور پر کٹرہ اور شیو کھوڑی میں سیاحوں کی سواری اور سامان ڈھونڈنے والے گھوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ یہ نوکیلے یا "کانٹے دار" جابے گھوڑوں کے حساس مسوڑھوں اور ہونٹوں کو درد پہنچانے اور انہیں زخمی کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ضبط کیے گئے ان آلات کی جگہ اب نرم اور درد سے پاک جابے لگا دیے گئے ہیں۔

ڈائریکٹر اینیمل ہسبنڈری جموں، ڈاکٹر یوگل کشور نے کہا کہ گھوڑوں، خچروں اور دیگر بوجھ اٹھانے والے اور مال بردار جانوروں پر نوکیلے جابوں کا استعمال 'پریوینشن آف کرولٹی ٹو ڈرافٹ اینڈ پیک اینیملز رولز، 1965' کے رول آٹھ کے تحت ممنوع ہے۔

ڈاکٹر کشور نے کہا کہ "سیاحت اور تقریبات کبھی بھی کسی جانور کی فلاح و بہبود کی قیمت پر نہیں ہونی چاہئیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کا مقصد بے رحمی کو روکنا اور جانوروں کی فلاح و بہبود کے قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانا تھا۔

ایک بیان میں، پیٹا انڈیا کی پالیسی ایسوسی ایٹ چمکی دتہ نے کہا کہ نوکیلے دہانے گھوڑوں کو درد کے ذریعے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ ان کے ہونٹوں اور زبانوں کو زخمی کر سکتے ہیں۔

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پیٹا انڈیا کے سینئر مینیجر برائے میکانائزیشن پروجیکٹس مہیش تیاگی نے گھوڑوں کے مالکان اور حکام پر زور دیا کہ وہ ایسے آلات کا استعمال ترک کریں اور جانوروں کے ساتھ انسانی ہمدردی پر مبنی سلوک کے طریقوں کو فروغ دیں۔

تنظیم نے کہا کہ وہ نوکیلے دہانوں پر پابندی کے نفاذ کے لیے ملک بھر میں مہم چلا رہی ہے اور دعویٰ کیا کہ کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے اس پابندی کو نافذ کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔

اس نے سیاحوں اور ٹور آپریٹرز سے بھی اپیل کی کہ وہ سواری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے گھوڑوں کے استعمال کے بجائے مشینی ٹرانسپورٹ اور دیگر متبادل چیزوں کا انتخاب کریں۔

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TAGGED:

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