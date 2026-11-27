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کرگل انتخابات، جمیعت علمائے اثنا عشریہ 13 حلقوں سے آزاد امیدوار میدان میں اتارے گی
پریس کانفرنس کے دوران جمیعت علمائے اثنا عشریہ کرگل نے واضح کیا کہ "لداخ کے چار نکاتی ایجنڈے" پر جماعت کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2026 at 7:47 PM IST
کرگل: جمیعت علمائے اثنا عشریہ کرگل نے لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (ایل اے ایچ ڈی سی) کرگل کے آئندہ انتخابات میں 13 حلقوں سے آزاد امیدوار میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے۔
اس بات کا اعلان تنظیم کے سیاسی امور کے انچارج سجاد کرگلی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس موقع پر تنظیم کے جنرل سیکریٹری شیخ محبوب بزدان اور رکن سید محبوب بھی موجود تھے۔
سجاد کرگلی نے بتایا کہ تنظیم کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد حیثیت سے انتخاب لڑیں گے اور کسی سیاسی جماعت سے باضابطہ وابستگی نہیں رکھیں گے۔ کرگلی کے مطابق "ان امیدواروں نے جمیعت علمائے اثنا عشریہ کرگل کی سیاسی رہنمائی اور اجتماعی حکمت عملی کے تحت ایک آزاد کونسل تشکیل دینے کا عہد کیا ہے۔"
سیاسی الحاق
انہوں نے کہا کہ "اگر انتخابات میں تنظیم کو اکثریت حاصل ہوتی ہے تو کونسل کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوگی، تاہم یہ مذاکرات اپنی شرائط پر ہوں گے اور ان میں کرگل کے لوگوں کے مفادات اور خواہشات کو ترجیح دی جائے گی۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مفاہمت کا حتمی فیصلہ کونسل اجتماعی طور پر غور و خوض کے بعد کرے گی۔"
لداخ کے وسیع تر سیاسی مطالبات پر بات کرتے ہوئے سجاد کرگلی نے کہا کہ جمیعت علمائے اثنا عشریہ، کرگل، شروع سے ہی لداخ کے چار نکاتی ایجنڈے کی حمایت کرتی آئی ہے اور آئندہ بھی اس پر قائم رہے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ "لداخ اور کرگل کے عوام کے حقوق اور مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔"
دراس میں حمایت
دراس کے حوالے سے تنظیم نے کہا کہ وہاں "دارالتبلیغ درّاس" کی تنظیمی موجودگی اور ووٹ بینک کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک یا دو امیدواروں کو حکمت عملی کے تحت حمایت دی جائے گی۔ سَنکو حلقے کے بارے میں تنظیم نے واضح کیا کہ فی الحال امیدواروں کے انتخاب کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی امیدوار کا اعلان کیا گیا ہے۔
سجاد کرگلی نے دعویٰ کیا کہ "اس انتخابی کوشش کا مقصد ہل ڈیولپمنٹ کونسل میں آزاد سیاسی نمائندگی کو مضبوط بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل کے سیاسی فیصلوں اور حکومتی امور میں کرگل اور لداخ کے عوام کے مفادات کو مرکزی حیثیت حاصل رہے۔"
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