رام بن: مدرسہ دارالحدیث سلفیہ میں دو روزہ کانفرنس کا اہتمام
کانفرنس میں ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صدر جمعیت اہلحدیث جموں و کشمیر نے 'عظمت رفتہ کے حصول' پر روشنی ڈالی۔
Published : November 10, 2025 at 11:17 AM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رام بن میں قائم جمعیت اہل حدیث کے علمی ادارے دارالحدیث سلفیہ میں 'اسلام راہ نجات کانفرنس' کے عنوان سے دو روزہ سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقعے پر ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صدر جمعیت اہلحدیث نے خطاب کرتے ہوئے اسلام میں علم و تعلم کی اہمیت، دینی دانشگاہوں کے قیام کی ضرورت اور جمعیت کی خدمات پر اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 'اس وقت پوری دنیا بد اخلاقی، بے حیائی سمیت متعدد مسائل و مصائب کے دلدل میں پھنس چکی ہے۔ ہر سو کرب و اضطراب کا عالم ہے پریشانیاں اپنے عروج کو چھو رہی ہیں مواخات و مساوات کی فضا کو آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اس ماحول میں ملت کے دینی و علمی ادارے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔'
وہیں جمعیت کے معروف عالم دین مولانا مشتاق احمد ویری اسلام میں انفاق و ایثار کی اہمیت پر خطاب کرتے ہوئے عوام سے دینی تعلیمی اداروں کی بھرپور مدد کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے جہاں دارالحدیث سلفیہ رام بن کی علمی خدمات کو سراہا وہاں سماجی فلاح کے تعلق سے اس کے اقدامات کی بھی تحسین کی۔
ان کے علاوہ تقریب سے خطاب کرنے والے دیگر علماء میں ڈاکٹر محمود احمد، بشارت علی، بشارت بشیر، مولانا خورشید مدنی، جلال الدین سلفی، غلام حسن سلفی، محمد اقبال سلفی، شبیر احمد سلفی، رفیق احمد کٹوچ، وسیم افضل سلفی، عبدالمجید سلفی، زبیر احمد ریاضی، عبدالوحید بالی الکشفی، عبدالقیوم سلفی، نذیر احمد المدنی، حافظ محمد یوسف سلفی، عبدالوحید سلفی، سجاد حسین مدنی، حافظ محمد محمد یوسف بزلوی، خورشید احمد مدنی، رفیق احمد سلفی اور مہتمم ادارہ مولانا عبدالقیوم سراجی شامل تھے۔
مدرسے میں زیر تعلیم طلباء نے بھی عربی، اردو اور انگریزی زبان میں اپنی تقریریں پیش کی اور داد و تحسین حاصل کی۔ اس موقعے پر امتیازی نمبرات والے طلاب میں انعامات تقسیم کیے گئے اور سرٹیفکٹس سے نوازا گیا۔ تقریب میں مولانا محمد رمضان صاحب کی دستار بندی بھی کی گئی۔ اطراف و اکناف سے آئے لوگوں کی بڑی تعداد نے اس کانفرنسوں کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا۔