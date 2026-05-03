جامعہ سراج العلوم اپنا مؤقف ثابت کرنے میں ناکام، حکومت نے پورا موقع دیا: الطاف ٹھاکر
الطاف ٹھاکر نے کہاکہ حکومت نے جامعہ سراج العلوم کو اپنا مؤقف پیش کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کیا، تاہم ادارہ ناکام رہا۔
Published : May 3, 2026 at 4:46 PM IST
اننت ناگ : (شاہد ٹاک) بھارتیہ جنتا پارٹی نے شوپیان میں پنڈت دین دیال اُپادھیائے تربیتی مہم پروگرام میں شرکت کی، جس میں پارٹی کے ریاستی جنرل سیکریٹری اشوک کول اور ترجمان الطاف ٹھاکر سمیت ضلع صدر راجہ وسیم اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔
اس دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے الطاف ٹھاکر نے کہا کہ حکومت نے جامعہ سراج العلوم کو اپنا مؤقف پیش کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کیا، تاہم ادارہ اپنی پوزیشن واضح کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تعلیمی ادارہ ملک مخالف سرگرمیوں کو فروغ دیتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جامعہ سراج العلوم کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرے۔
واضح رہے کہ حال ہی میں جموں و کشمیر انتظامیہ نے شوپیاں کے امام صاحب علاقے میں قائم اس ادارے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی عمارت اور اثاثے ضبط کر لیے تھے۔ یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون (یو اے پی اے) 1967 کے تحت کی گئی، جس میں کالعدم تنظیم سے مبینہ روابط، مالی بے ضابطگیوں اور ادارے کے احاطے کے غلط استعمال کے خدشات کو بنیاد بنایا گیا۔
الطاف ٹھاکر نے کہا کہ قومی سالمیت کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی سرگرمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جہاں کہیں بھی ایسے عناصر کی نشاندہی ہوگی، وہاں سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مغربی بنگال میں ہوئے انتخابات کے نتائج کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو وہاں بڑی کامیابی حاصل ہوگی ۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پارٹی مضبوط اکثریت کے ساتھ کلین سوئپ کرے گی۔