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جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں طلباء کی بھوک ہڑتال 14ویں روز بھی جاری، پولیس کی بھاری نفری تعینات
طلبہ کا کہنا ہے ہمارے مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔
Published : October 25, 2026 at 4:32 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے طلبہ نے طلبہ یونین کے مطالبے کو لے کر اتوار کو 14ویں دن بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ کئی طلبہ بھوک ہڑتال پر بھی ہیں۔ ہفتہ کو یونیورسٹی کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے طلباء سے ملاقات کی اور انہیں احتجاج ختم کرنے پر زور دیا۔ تاہم طلباء نے احتجاج ختم نہیں کیا۔
احتجاج کرنے والے طلباء میں سے ایک عادل رضوی نے کہا کہ ہماری بھوک ہڑتال کا یہ 14 واں دن ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیکورٹی گارڈز نے ہمارے خیمہ کو گرانے کی کوشش کی جس پر ہم نے جوابی کارروائی کی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی اور ہمیں پینے کے پانی تک رسائی سے انکار کیا۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کسی بھی طالب علم کو داخل ہونے یا باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ "کیا ہم یہاں طالب علم نہیں ہیں؟"
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'گزشتہ روز یونیورسٹی کا تدریسی عملہ ہم سے ملنے آیا اور ہمیں اپنا احتجاج ختم کرنے کا کہا، ہم نے مطالبہ کیا کہ وہ ہمیں تحریری یقین دہانی کرائیں کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں گے، اس کے بعد ہی ہم احتجاج ختم کریں گے، ورنہ ہم اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے'۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ یونیورسٹی میں احتجاج اور سیکورٹی خدشات کے پیش نظر تمام کورسز کی کلاسز کو آن لائن موڈ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ احتیاطی اقدام کیمپس میں طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے اور بغیر کسی رکاوٹ کے تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ انتظام اگلے اطلاع تک نافذ العمل رہے گا۔ یہ احتجاج طلبہ یونین کی بحالی کے مطالبے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو 2006 سے تحلیل ہو چکی ہے۔ سکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیمپس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔