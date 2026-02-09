ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تھنہ منڈی میں عشقِ مصطفی ﷺ کانفرنس و جلسہ دستار بندی کا انعقاد
کانفرنس میں نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے جوڑنے پر زوردیا گیا۔ نو طلبہ کی دستاربندی عمل میں آئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 9, 2026 at 9:51 PM IST
راجوری ( محمد جہانگیر): جماعت اہلِ سنت صبح جموں (رجسٹرڈ) اور حنفیہ جامع مسجد نزد ڈگری کالج تھنہ منڈی کے باہمی اشتراک سے 9 فروری 2026 کو یہاں ایک عظیم الشان ’’عشقِ مصطفی ﷺ کانفرنس‘‘ بنام ’’جلسہ دستار بندی‘‘ نہایت مذہبی جوش و خروش اور روحانی ماحول میں منعقد کیا گیا،۔
کانفرنس میں علماء، مشائخ، عمائدینِ علاقہ اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں کشمیر کے ممتاز اور معروف عالمِ دین فضیلتہ الشیخ مولانا عبدالرشید داؤدی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ خطیبِ شہر پونچھ حضرت مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی، ڈاکٹر پروفیسر مفتی محمد ابراہیم مصباحی اور خانوادہ لار شریف کے چشم و چراغ حضرت میاں بشارت نظام نے خصوصی خطابات پیش کیے۔
مقررین نے اپنے فکر انگیز اور مدلل بیانات میں عشقِ رسول ﷺ کی اہمیت، دینی تعلیمات کی ضرورت اور معاشرتی اصلاح پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
جلسہ کی صدارت پیرِ طریقت حضرت سید عنایت حسین شاہ بخاری نے کی۔ اپنے خطاب میں مہمانِ خصوصی مولانا عبدالرشید داؤدی نے موجودہ دور میں نوجوان نسل کے دینی و اخلاقی انحطاط پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دین سے دوری نے نئی نسل کو بے راہ روی کی طرف دھکیل دیا ہے، جو معاشرے کے لیے لمحۂ فکریہ ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم، قرآنِ کریم کی تربیت اور اسوۂ رسولِ اکرم ﷺ کی پیروی کی طرف راغب کریں تاکہ ایک صالح اور باکردار معاشرہ تشکیل پا سکے۔
دیگر علمائے کرام نے بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے، سیرتِ طیبہ کو عملی زندگی میں اپنانے اور اسلامی اقدار کے فروغ پر زور دیا۔ تقریب کے اختتام پر صدرِ محفل سید عنایت حسین شاہ بخاری نے جامع اور مؤثر کلمات ادا کرنے کے بعد رقت آمیز دعا کرائی، جس سے محفل پر روحانیت اور عقیدت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مقررین اور شرکاء نے اس بابرکت اجتماع کو علاقے میں دینی شعور کی بیداری اور اصلاحِ معاشرہ کی جانب ایک اہم اور خوش آئند قدم قرار دیا۔
