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زمالگام ویری ناگ میں جل شکتی پروجیکٹ کا افتتاح، دو ہزار سے زائد آبادی کو ملے گی پینے کے صاف پانی کی سہولت
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی علاقے کی ایک اہم اور دیرینہ ضرورت تھی۔
Published : November 23, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 5:26 PM IST
اننت ناگ: (رؤف احمد وانی) ویری ناگ کے علاقے زمالگام میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں جل شکتی محکمے کے تحت تعمیر کیے گئے واٹر سپلائی اسکیم شیگڑوانی زمالگام پروجیکٹ کا افتتاح ایم ایل اے ڈورو اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹری غلام احمد میر کے ہاتھوں انجام دیا گیا۔
تقریباً تین کروڑ چار لاکھ اکیس ہزار روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس پروجیکٹ سے علاقے کی دو ہزار سے زائد آبادی مستفید ہونے کی امید ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس اسکیم کی تکمیل سے قبل زمالگام اور ملحقہ علاقوں کے باشندوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق پانی کی مناسب فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں روزمرہ ضروریات پوری کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خاص طور پر گھریلو استعمال کے لیے پانی کا انتظام کرنا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی علاقے کی ایک اہم اور دیرینہ ضرورت تھی، جس کے لیے لوگ کافی عرصے سے بہتر سہولیات کا انتظار کر رہے تھے۔
اب اس واٹر سپلائی پروجیکٹ کی تکمیل اور افتتاح کے بعد مقامی آبادی میں خوشی اور اطمینان کی لہر پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کو امید ہے کہ اس اسکیم کے فعال ہونے سے انہیں پانی کی قلت سے درپیش مشکلات سے کافی حد تک نجات ملے گی اور روزمرہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔
اس موقع پر مقامی لوگوں نے ایم ایل اے ڈورو غلام احمد میر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کی تکمیل ایک قابلِ ستائش قدم ہے۔
مقامی باشندوں نے امید ظاہر کی کہ عوام کو درپیش دیگر بنیادی مسائل کے حل کے لیے بھی مستقبل میں اسی طرح سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے۔مجموعی طور پر زمالگام میں اس واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح علاقے کے لیے ایک اہم ترقیاتی پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے، جس سے دو ہزار سے زائد لوگوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت فراہم ہونے کی توقع ہے۔