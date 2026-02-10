ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اودھمپور میں عمر حکومت کے خلاف جل شکتی ملازمین کا احتجاج، بجٹ میں مایوس کرنے کا الزام
یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کے مطابق جموں وکشمیر حکومت نے بجٹ میں انہیں مایوس کیا اور انکے مطالبات کو پورا نہیں کیا۔
Published : February 10, 2026 at 10:10 AM IST
ادھمپور: جموں و کشمیر کے اودھمپور میں جل شکتی پی ایچ ای ایمپلائز ایسوسی ایشن کے ممبران نے اپنے دیرینہ مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ جل شکتی محکمہ کے دفتر کے احاطے میں احتجاج کرتے ہوئے ملازمین نے عمر حکومت کے بجٹ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے سرکار کے خلاف نعرے بازی کی اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
مظاہرین نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلی ویج ملازمین کی تنخواہیں کئی برسوں سے التوا کا شکار ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ بار بار کی یقین دہانیوں کے باوجود ان کے واجبات کی ادائیگی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔
ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ عارضی ملازمین برسوں سے ریگولر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن موجودہ بجٹ میں بھی حکومت ان کی ریگولرائزیشن کے لیے کوئی پالیسی بنانے میں ناکام رہی۔
انہوں نے مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں کم از کم اجرت ایکٹ کو فوری نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے عمر حکومت سے بقایا تنخواہوں کو جاری کرنے اور ملازمتوں کو مستقل کرنے سمیت اپنے تمام مطالبات کو پورا کرنے کی اپیل کی۔
جل شکتی-پی ایچ ای امپلائیز ایسوسی ایشن نے واضح انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دس اضلاع کے ملازمین پر مشتمل ایک بڑا احتجاج 11 فروری کو جموں سے شروع کیا جائے گا۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا تو آنے والے دنوں میں احتجاج میں مزید شدت لائی جائے گی اور حالات کی ذمہ داری صرف اور صرف حکومت پر عائد ہوگی۔
