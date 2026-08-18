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زیرِ التوا جے جے ایم بلوں کی ادائیگی کے مطالبے پر قاضی گنڈ میں جل شکتی ڈویژن دفتر مقفل
ٹھیکیداروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایک ہاؤس کمیٹی بھی تشکیل دی تھی، تاہم اس کمیٹی کی رپورٹ تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔
Published : August 18, 2026 at 3:59 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جل جیون مشن کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن، ڈویژن قاضی گنڈ سے وابستہ ٹھیکیداروں نے گزشتہ دو برس سے زیرِ التوا بلوں کی ادائیگی نہ ہونے کے خلاف منگل کے روز احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران برہم ٹھیکیداروں نے جل شکتی ڈویژن قاضی گنڈ کے دفتر کو بھی مقفل کر دیا اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کے واجب الادا بلوں کی ادائیگی فوری طور پر عمل میں لائی جائے۔
احتجاج کرنے والے ٹھیکیداروں نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے جل جیون مشن کے تحت مختلف ترقیاتی اور پانی سے متعلق کام انجام دے رہے ہیں، تاہم ان کاموں کے عوض انہیں ابھی تک مکمل ادائیگیاں نہیں کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق مسلسل تاخیر کے باعث انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے کاروبار کے ساتھ ساتھ گھریلو اخراجات بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔
ٹھیکیداروں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہاؤس کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، تاہم اس کمیٹی کی رپورٹ تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متعلقہ حکام اس عمل میں تیزی لائیں، کمیٹی کی رپورٹ کو جلد منظرِ عام پر لایا جائے اور تمام زیرِ التوا بلوں کی ادائیگی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔
احتجاجی ٹھیکیداروں نے کہا کہ انہوں نے جل جیون مشن کے مختلف کام مکمل کرنے کے لیے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے قرضے حاصل کیے تھے۔ ان کے مطابق کام مکمل کرنے کے باوجود ادائیگیاں نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کے لیے قرضوں کی اقساط ادا کرنا اور مسلسل بڑھتا ہوا سود برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
کئی ٹھیکیداروں نے جذباتی انداز میں اپنی مشکلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے ادائیگیاں رکی ہونے کے باعث ان کے خاندان بھی شدید مالی بحران سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف انہیں بینک قرضوں کی واپسی اور سود کی ادائیگی کا دباؤ ہے جبکہ دوسری جانب روزمرہ گھریلو اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
انہوں نے مرکزی حکومت اور جموں و کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹھیکیداروں کے دیرینہ مسائل کا ازالہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حکومت کی جانب سے تفویض کردہ کاموں کو مکمل کرنے میں اپنی سرمایہ کاری اور وسائل استعمال کیے ہیں، لہٰذا ان کی محنت اور واجبات کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
احتجاج کے دوران ٹھیکیداروں نے مطالبہ کیا کہ ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ کو جلد حتمی شکل دے کر پیش کیا جائے اور جے جے ایم کے تحت مکمل کیے گئے تمام کاموں کے زیرِ التوا بل بلا تاخیر واگزار کیے جائیں۔
ٹھیکیداروں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے جائز مطالبات پر فوری توجہ نہیں دی گئی تو وہ اپنے احتجاج کو مزید وسعت دینے پر مجبور ہوں گے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری مداخلت کی جائے تاکہ ٹھیکیداروں کو درپیش مالی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔