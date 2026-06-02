ترال میں پینے کا پانی غیر قانونی طور پر استعمال کرنے والوں پر جل شکتی محکمے کی کارروائی

ترال میں جل شکتی محکمے کی کارروائی (Representational Picture ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 2, 2026 at 9:21 AM IST

ترال، پلوامہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں جہاں ان دنوں پینے کے پانی کی قلت عام لوگوں کے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے۔ وہیں اب جل شکتی محکمے نے پینے کے پانی کا غلط استعمال کرنے پر آج لرو، جاگیر علاقے میں ایک خصوصی مہم چلاکر درجنوں پائپوں کو ضبط کر لیا ہے اور کئی غیر قانونی/غیر رجسٹرڈ پانی کے کنکشن منقطع کردیے۔


جل شکتی محکمے کی ایک ٹیم نے عوامی شکایات کے بعد شروع کی گئی رابطہ منقطع مہم کے ایک حصے کے طور پر لرو، جاگیر علاقے کا دورہ کیا اور علاقے میں غیر مجاز کنکشن، پانی کی قلت اور علاقے میں جائز کنکشن رکھنے والوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ کئی ناعاقبت اندیش عناصر سبزی کیاریوں اور ہارٹیکلچر مقصد کے لیے استعمال کی جانے والی زمین کو پینے کے لیے مخصوص پانی سے آبپاشی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔

کارروائی کرتے ہوئے درجنوں پائپس کو ضبط کیا گیا

سمجھا جا رہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پینے کا صاف پانی عوام تک راست نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس حوالے سے موقع پر ہی کارروائی کرتے ہوئے درجنوں پائپس کو ضبط کیا گیا۔ تاکہ آئندہ گرمیوں کے موسم میں پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔

عوام سے پانی کا منصفانہ استعمال کرنے پر زور
محکمے کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کی مہم چلائی جائے گی تاکہ پانی کی تقسیم کا معقول نظام قائم کیا جا سکے اور مختلف رہائش گاہوں میں غیر قانونی سپلائی سے بچا جا سکے۔ انھوں نے عوام سے پانی کا منصفانہ استعمال کرنے پر زور دیا۔

