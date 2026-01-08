ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ

ہاؤس کمیٹی نے کئی واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا اور سابق پی آر آئی ممبران کے علاوہ مختلف عوامی وفود سے بھی ملاقات کی۔

جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ
جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 8, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ادھم پور (آشیش دت) : جموں کشمیر میں جل جیون مشن (JJM) کے تحت واٹر سپلائی اسکیموں پر مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ کے لیے قائم کی گئی ہاؤس کمیٹی نے صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں مختلف منصوبوں کا موقع پر ہی معائنہ کیا۔ کمیٹی کی قیادت ایم ایل اے حسنین مسعودی کر رہے ہیں۔

جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ (ای ٹی وی بھارت)

ادھم پور معائنے کے لیے آئی ٹیم میں جل جیون مشن کے افسران، سابق پی آر آئی PRI اراکین، مرکزی حکومت کے نوڈل افسران اور یو ٹی کی مختلف ٹیمیں بھی شامل رہیں۔ کمیٹی نے ضلع کے ٹکری کے علاقے میں بیریا پنچایت اور تھیل نامی گاؤں سمیت دیگر ملحقہ مقامات پر واٹر سپلائی اسکیم اور بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا۔

بعد ازاں ٹیم نے ادھم پور کے ڈاک بنگلوو میں سابق پی آر آئی اراکین کے علاوہ مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ لوگوں نے پینے کے صاف پانی کے معیار، منصوبوں میں شفافیت اور تاخیر سے متعلق اپنے خدشات پیش کیے۔ کمیٹی نے لوگوں کی شکایات نوٹ کیں اور یقین دلایا کہ سبھی جائز شکایات کی جانچ ہوگی اور اگر کوئی قصوروار پایا گیا تو کارروائی بھی کی جائے گی۔

کمیٹی کے چیئرمین جسٹس (ر) حسنین مسعودی نے کہا کہ وادی کشمیر کے بعد کمیٹی صوبہ جموں کا دورہ کر رہی ہے جس کی شروعات ادھمپور ضلع سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کے راجوری اور پونچھ اضلاع کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ہی رپورٹ تیار کی جائے گی جسے منظر عام پر لایا جائے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

جل جیون مشن ہر گھر نل ہر گھر جل ایک ادھورا خواب، عوام صاف پانی کے منتظر

TAGGED:

JAL JEEVAN MISSION
JJM IRREGULARITIES
UDHAMPUR
JAMMU KASHMIR
JJM HOUSE COMMITTEE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.