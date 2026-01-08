جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ
ہاؤس کمیٹی نے کئی واٹر سپلائی اسکیموں کا معائنہ کیا اور سابق پی آر آئی ممبران کے علاوہ مختلف عوامی وفود سے بھی ملاقات کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 8, 2026 at 12:04 PM IST
ادھم پور (آشیش دت) : جموں کشمیر میں جل جیون مشن (JJM) کے تحت واٹر سپلائی اسکیموں پر مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ کے لیے قائم کی گئی ہاؤس کمیٹی نے صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع میں مختلف منصوبوں کا موقع پر ہی معائنہ کیا۔ کمیٹی کی قیادت ایم ایل اے حسنین مسعودی کر رہے ہیں۔
ادھم پور معائنے کے لیے آئی ٹیم میں جل جیون مشن کے افسران، سابق پی آر آئی PRI اراکین، مرکزی حکومت کے نوڈل افسران اور یو ٹی کی مختلف ٹیمیں بھی شامل رہیں۔ کمیٹی نے ضلع کے ٹکری کے علاقے میں بیریا پنچایت اور تھیل نامی گاؤں سمیت دیگر ملحقہ مقامات پر واٹر سپلائی اسکیم اور بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا۔
بعد ازاں ٹیم نے ادھم پور کے ڈاک بنگلوو میں سابق پی آر آئی اراکین کے علاوہ مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ لوگوں نے پینے کے صاف پانی کے معیار، منصوبوں میں شفافیت اور تاخیر سے متعلق اپنے خدشات پیش کیے۔ کمیٹی نے لوگوں کی شکایات نوٹ کیں اور یقین دلایا کہ سبھی جائز شکایات کی جانچ ہوگی اور اگر کوئی قصوروار پایا گیا تو کارروائی بھی کی جائے گی۔
کمیٹی کے چیئرمین جسٹس (ر) حسنین مسعودی نے کہا کہ وادی کشمیر کے بعد کمیٹی صوبہ جموں کا دورہ کر رہی ہے جس کی شروعات ادھمپور ضلع سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کے راجوری اور پونچھ اضلاع کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ہی رپورٹ تیار کی جائے گی جسے منظر عام پر لایا جائے گا۔
