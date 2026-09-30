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جموں و کشمیر اسمبلی میں 'جل جیون مشن' کا مبینہ گھوٹالہ دوبارہ زیرِ بحث
جموں و کشمیر اسمبلی میں 'جل جیون مشن' کا مبینہ گھوٹالہ دوبارہ زیرِ بحث
Published : September 30, 2026 at 9:07 AM IST
سرینگر، جموں و کشمیر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آج 'جل جیون مشن' پر ہاؤس کمیٹی (ایوان کی کمیٹی) کی رپورٹ پر بحث کی جائے گی، جو سیشن کے پہلے دن ہی مقننہ میں پیش کی گئی تھی۔ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ، جو ایوان کے قائد (لیڈر آف دی ہاؤس) ہیں، سال 2023 اور 2024 کے لیے بھارت کے کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل (CAG) کی رپورٹس ایوان کے سامنے رکھیں گے۔
مقننہ کے جاری کردہ ایجنڈے (بزنس لسٹ) کے مطابق، جسٹس (ریٹائرڈ) حسنین مسعودی جموں و کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں جل جیون مشن (JJM) کے نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی جانچ کے لیے تشکیل دی گئی ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ پر ایک مختصر بیان دیں گے۔
زمینی سطح پر واٹر سپلائی کی اسکیمیں غائب
حسنین مسعودی اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کیں اور یہ پایا کہ زمینی سطح پر واٹر سپلائی کی اسکیمیں غائب تھیں، جب کہ سرکاری ریکارڈ میں انہیں موجود دکھایا گیا تھا۔ کمیٹی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ان مبینہ بے ضابطگیوں کی مزید تفصیلی جانچ کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے۔
حکومتی قرارداد پر بی جے پی کی شدید ہنگامہ آرائی
اس کے علاوہ، حکومتی اور اپوزیشن بنچوں کے پندرہ قانون ساز (ارکانِ اسمبلی) پورے جموں و کشمیر میں تعمیری مٹیریل (کنسٹرکشن مٹیریل) کی شدید قلت اور عدم دستیابی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے نتائج پر بحث کریں گے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل اسمبلی میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کی حکومتی قرارداد پر اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جانب سے شدید ہنگامہ آرائی اور احتجاج دیکھا گیا۔
جموں و کشمیر اسمبلی خزاں سیشن کا آخری دن
بی جے پی نے وزیرِ اعلیٰ کی طرف سے پیش کردہ اور پیر کے روز پاس کی گئی اس قرارداد کی مخالفت کی، کیونکہ اس میں سال 2000 کی خودمختاری (Autonomy) کی قرارداد اور نومبر 2024 کی اس قرارداد کا حوالہ دیا گیا تھا جس میں منتخب نمائندوں کے ساتھ خصوصی درجے پر بات چیت کا ذکر تھا۔ اپوزیشن نے اسپیکر کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے ریاستی حیثیت پر ایک ایسی "غیر آئینی اور غیر قانونی" قرارداد کی اجازت دی جسے خودمختاری کی قرارداد کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔
آج اس خزاں کے سیشن (Autumn Session) کا آخری دن ہوگا جو 10 دنوں تک جاری رہا اور جس میں سات نشستیں ہوئیں۔ مقننہ کا اگلا بجٹ سیشن جموں میں منعقد ہوگا، جہاں 'دربار موو' (Darbar Move) کے تحت بیوروکریسی اور وزراء کی کونسل منتقل ہوگی۔