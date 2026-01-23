ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، جیش سے وابستہ پاکستانی ملی ٹنٹ ہلاک

کٹھوعہ کے بلاور علاقے میں سیکورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے یہ آپریشن انجام دیا۔

ا
علامتی تصویر (فائل فوٹو)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 23, 2026 at 6:10 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 6:57 PM IST

کٹھوعہ (محمد اشرف گنائی) : جموں کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں سیکورٹی اہلکاروں نے جمعہ کو کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد (JeM) سے وابستہ ایک پاکستانی ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ غیر ملکی ملی ٹنٹ کی ہلاکت سیکورٹی فورسز کے ساتھ مختصر جھڑپ کے دوران ہوئی۔

آئی جی پی جموں نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر اطلاع دیتے ہوئے کہا: ’’ضلع کٹھوعہ کے بلاور علاقے میں فوج اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران جموں کشمیر پولیس کی ایک چھوٹی ٹیم نے جیش کے ایک پاکستانی دہشت گرد کو ہلاک کیا۔‘‘

فوج کا بیان
انڈین آرمی کی ’رائزینگ اسٹار کور‘ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس ہینڈل پر تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’مخصوص انٹیلی جنس معلومات پر عمل کرتے ہوئے فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے 23 جنوری 26 کو ضلع کٹھوعہ کے پارہتر علاقے میں مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر (دہشت گرد کے ساتھ) کنٹیکٹ قائم کیا گیا۔ مشترکہ فورسز کی جانب سے کی گئی کارروائی میں ایک غیر ملکی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔‘‘

ملی ٹنٹ کی شناخت
ذرائع کے مطابق دہشت گرد کی شناخت پاکستان کے محمد عثمان کے طور پر کی گئی ہے جو گزشتہ دو برس سے کٹھوعہ سانبہ رینج میں سرگرم تھا۔ اور آپریشن کے دوران یعنی فائرنگ کے مقام سے ٹیلی سکوپ نصب ایک M4 کاربائن ہتھیار برآمد ہوا ہے۔ تاہم فوج یا پولیس نے ہلاک کیے گئے ملی ٹنٹ کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ وہیں علاقے میں سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔

