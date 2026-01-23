ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، جیش سے وابستہ پاکستانی ملی ٹنٹ ہلاک
کٹھوعہ کے بلاور علاقے میں سیکورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے یہ آپریشن انجام دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 23, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 6:57 PM IST
کٹھوعہ (محمد اشرف گنائی) : جموں کشمیر کے کٹھوعہ ضلع میں سیکورٹی اہلکاروں نے جمعہ کو کالعدم عسکری تنظیم جیش محمد (JeM) سے وابستہ ایک پاکستانی ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ غیر ملکی ملی ٹنٹ کی ہلاکت سیکورٹی فورسز کے ساتھ مختصر جھڑپ کے دوران ہوئی۔
آئی جی پی جموں نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر اطلاع دیتے ہوئے کہا: ’’ضلع کٹھوعہ کے بلاور علاقے میں فوج اور سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران جموں کشمیر پولیس کی ایک چھوٹی ٹیم نے جیش کے ایک پاکستانی دہشت گرد کو ہلاک کیا۔‘‘
T-106— IGP Jammu (@igp_jammu) January 23, 2026
A Pakistani Jaish terrorist has been neutralised by a small JKP team in a joint operation with the Army and CRPF in the general area of Billawar, Kathua district.
فوج کا بیان
انڈین آرمی کی ’رائزینگ اسٹار کور‘ نے سماجی رابطہ گاہ ایکس ہینڈل پر تصدیق کرتے ہوئے کہا: ’’مخصوص انٹیلی جنس معلومات پر عمل کرتے ہوئے فوج، پولیس اور سی آر پی ایف نے 23 جنوری 26 کو ضلع کٹھوعہ کے پارہتر علاقے میں مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر (دہشت گرد کے ساتھ) کنٹیکٹ قائم کیا گیا۔ مشترکہ فورسز کی جانب سے کی گئی کارروائی میں ایک غیر ملکی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔‘‘
Acting on specific intelligence inputs, Joint Operation was launched by Army, Police and CRPF on 23 Jan 26 in general area Parhetar, #Kathua. Area was Cordoned and contact established. In a precise strike by the joint forces, 1 Foreign Terrorist has been eliminated. Search… pic.twitter.com/n4Xn2GihKH— Rising Star Corps_IA (@RisingStarCorps) January 23, 2026
ملی ٹنٹ کی شناخت
ذرائع کے مطابق دہشت گرد کی شناخت پاکستان کے محمد عثمان کے طور پر کی گئی ہے جو گزشتہ دو برس سے کٹھوعہ سانبہ رینج میں سرگرم تھا۔ اور آپریشن کے دوران یعنی فائرنگ کے مقام سے ٹیلی سکوپ نصب ایک M4 کاربائن ہتھیار برآمد ہوا ہے۔ تاہم فوج یا پولیس نے ہلاک کیے گئے ملی ٹنٹ کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ وہیں علاقے میں سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: