جنوبی کشمیر میں ملی ٹنٹس کی کمین گاہ تباہ، ملی ٹنٹ معاون گرفتار
اونتی پورہ پولیس نے جیش سے وابستہ ایک ملی ٹنٹ معاون کو حراست میں لیکر اور اسکی نشاندہی پر ایک کمین گاہ کا سراغ لگایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2025 at 6:29 PM IST
پلوامہ : دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے جموں کشمیر پولیس نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں کالعدم تنظیم جیش محمد (جی ای ایم) سے منسلک دہشت گردوں کی ایک کمین گاہ کو تباہ کیا اور دہشت گردوں کی حمایت میں ملوث ایک معاون کو گرفتار کیا۔
سیکورٹی ذرائع کے مطابق اونتی پورہ کے نانر، مڈورہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ مگر خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لاتے ہوئے، اونتی پورہ پولیس نے 42 آر آر اور 180 بٹالین سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ آپریشن کے دوران علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کی۔
پولیس ذرائع کے مطابق تلاشی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ایک معاون (او جی ڈبلیو)، جس کی شناخت نذیر احمد گنائی، ولد عبدالعزیز گنائی ساکن گنائی محلہ نانر کے طور پر کی گئی، کو حراست میں لیا گیا۔ نذیر کا تعلق جیش محمد سے وابستہ بتایا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق مسلسل پوچھ گچھ اور حراست میں لیے گئے نذیر کے انکشاف پر اسی کے باغات میں واقع دہشت گردوں کے ایک خفیہ ٹھکانے (کمین گاہ) کا پردہ فاش کیا گیا۔ خفیہ ٹھکانے سے سیکورٹی فورسز نے 02 دستی بم، 01 ڈیٹونیٹر، اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا، جن کو مزید تجزیہ کے لیے سیکورٹی اہلکاروں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ خفیہ ٹھکانے کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں موقع پر ہی تباہ کر دیا گیا۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گرفتار کیے گئے او جی ڈبلیو (OGW) پولیس ڈسٹرکٹ - اونتی پورہ - کے ترال اور اونتی پورہ علاقوں میں سرگرم جیش محمد کے دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے اور انہیں اسلحہ و گولہ بارود کی نقل و حمل کی سہولت فراہم کر رہا تھا۔
