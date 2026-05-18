رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے والد کا 85 سال کی عمر میں انتقال
بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے والد دہلی کے ایمس میں زیر علاج تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 18, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 10:15 AM IST
سرینگر: رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے والد حاجی خضر محمد شیخ کا طویل علالت کے بعد پیر کو دہلی کے ایمس میں انتقال کر گئے۔ وہ 85 سال کے تھے۔
عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) کے چیف ترجمان انعام النبی نے یہاں کہا کہ، "حاجی خضر محمد شیخ جو ممبر پارلیمنٹ، بارہمولہ، انجینئر رشید کے والد تھے نہیں رہے"۔
انعام النبی نے حاجی خضر محمد شیخ کو ایک تجربہ کار استاد اور ایک وسیع پیمانے پر قابل احترام شخصیت کے طور پر بیان کیا جو اپنی سادگی، دانشمندی اور تعلیم اور سماجی اقدار سے وابستگی کے لیے مشہور تھے۔
نبی نے حکومت ہند اور متعلقہ حکام سے بارہمولہ کے رکن پارلیمنٹ کی رہائی میں فوری طور پر سہولت فراہم کرنے کی اپیل کی تاکہ وہ اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کرسکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "کوئی دکھ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹا اپنے ہی باپ کو آخری الوداع کرنے سے محروم ہو جائے۔"
عوامی اتحاد پارٹی کے مطابق حاجی خضر محمد شیخ کی موت نے جموں و کشمیر میں اہل خانہ، سابق طلباء، خیر خواہوں اور مداحوں میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے۔
اے آئی پی قیادت اور کارکنوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور مرحوم کی روح کے لیے ابدی سکون کے لیے دعا کی۔
پارٹی نے کہا کہ نماز جنازہ کپواڑہ کے لچھ ماور میں واقع آبائی قبرستان میں شام چار بجے ادا کی جائے گی۔
Deeply saddened to hear about the passing away of Engineer Rashid sahab’s father. The pain of losing a parent is quite devastating & I pray to Allah SWT to give the family patience & strength at this difficult time. May Allah SWT give him the highest place in Jannah. Ameen.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 18, 2026
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں انجینئر رشید کے والد انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انھوں نے لکھا، انجینئر رشید صاحب کے والد کے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا۔ والدین کو کھونے کا درد بہت تباہ کن ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس مشکل وقت میں خاندان کو صبر اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔
واضح رہے کچھ روز قبل دہلی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں دہلی کی تہاڑ جیل میں قید عبدالرشید شیخ کو اپنے شدید علیل والد سے ملاقات کی اجازت دے دی تھی۔ عدالت نے انہیں روزانہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک، یعنی 12 گھنٹے کے لیے اپنے والد کے پاس رہنے کی اجازت دی تھی، جو کہ ایمس دہلی میں زیر علاج ہیں۔ ہائی کورٹ نے واضح کیا تھا کہ مقررہ وقت کے بعد عبدالرشید شیخ کو دوبارہ جیل واپس جانا ہوگا۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ ان کے ساتھ سادہ لباس میں دو اہلکار ہر وقت موجود رہیں گے۔
واضح رہے کہ عبدالرشید شیخ 2019 سے ایک مبینہ دہشت گردی فنڈنگ کیس میں حراست میں ہیں، اور اس سے قبل انہیں الیکشن مہم اور پارلیمانی اجلاس میں شرکت کے لیے بھی محدود اجازت دی جا چکی ہے۔ یہ معاملہ اب بھی زیر سماعت ہے اور آئندہ دنوں میں اس کیس کی مزید پیشرفت متوقع ہے۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
