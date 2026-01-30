ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر بجٹ اجلاس میں رکن اسمبلی معراج ملک کی شرکت مشکوک
کٹھوعہ جیل میں قید ایم ایل اے ڈوڈہ گزشتہ برس اکتوبر میں منعقد ہوئے اسمبلی اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔
January 30, 2026
جموں (عامر تانترے) : جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب کے ساتھ پیر سے شروع ہو رہے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں عام آدمی پارٹی (عآپ) کے واحد رکن اسمبلی معراج ملک کی شرکت کے امکانات انتہائی کم نظر آ رہے ہیں۔
معراج ملک 8 ستمبر 2025 سے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت کٹھوعہ جیل میں ہے، ان پر پی ایس اے کے تحت گرفتاری کی منظوری ڈوڈہ کے ضلع مجسٹریٹ ہروِندر سنگھ نے دی تھی۔ وہ گزشتہ برس اکتوبر میں منعقد ہوئے اسمبلی اجلاس میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ اجلاس میں شرکت کے لیے دی گئی ان کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تھا۔
اب عام آدمی پارٹی نے ایک بار پھر جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جیل میں بند رکن اسمبلی کو بجٹ اجلاس میں شرکت کی اجازت دینے کی درخواست دائر کی جا رہی ہے۔ عآپ نے چیف جسٹس ارون پاٹل سے ’’ہیبیس کارپس‘‘ (Habeas Corpus ) عرضی کو سرینگر بنچ منتقل کرنے کی بھی اپیل کی ہے، کیونکہ اس معاملے کی سماعت جموں میں کر رہے جسٹس محمد یوسف اب سرینگر بنچ منتقل ہو چکے ہیں۔
عآپ کے جموں سے تعلق رکھنے والے رہنما امیت کپور نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’چیف جسٹس نے کیس سرینگر بنچ منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے اور جلد سماعت کی تاریخ ملنے کی امید ہے۔‘‘ ایم ایل اے معراج ملک کی عرضی 29 جنوری کو جموں بنچ میں درج تھی، تاہم جسٹس وانی کی عدم دستیابی کے باعث سماعت نہیں ہو سکی۔
بجٹ اجلاس میں شرکت کے امکانات پر بات کرتے ہوئے امیت کپور نے کہا: ’’پارٹی کو اس حکومت سے کوئی امید نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ملک کو اجلاس میں آنے سے روکا گیا تھا۔‘‘ انہوں نے سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا: ’’اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو پی ایس اے (PSA) کے تحت حراست کے معاملے پر خصوصی اجلاس طلب کیا جاتا، جو کہ نہیں کیا گیا۔‘‘ ان کے مطابق ’’اب صرف عدالت سے ہی انصاف کی امید ہے۔‘‘
گزشتہ بجٹ اجلاس کے دوران معراج ملک نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی گزشتہ دس برسوں کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی تھی اور ایوان میں چند بی جے پی اراکین کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔
ڈوڈہ اسمبلی حلقے سے منتخب ہونے کے بعد معراج ملک، لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ اور بی جے پی حکومت پر مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں اور بعض مواقع پر افسران اور بیوروکریٹس سے بھی سخت لہجے میں گفتگو کرتے دکھائی دیے۔ ڈوڈہ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اور دیگر اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے ساتھ ان کی تلخ کلامی کے واقعات پر سوشل میڈیا پر ملے جلے ردعمل بھی سامنے آئے تھے۔
پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست سے قبل ان پر ڈپٹی کمشنر، ڈوڈہ، کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا اور انہیں ضلع میں عوامی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیکر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پی ایس اے کے عائد کرکے جیل بھیج دیا۔ ملک کی گرفتاری کے خلاف ان کے وکلا عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔
2 فروری سے بجٹ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی ڈوڈہ حلقے کے لوگ خود کو معراج ملک کی غیر موجودگی میں نظرانداز محسوس کر رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے عآپ رہنما اور معراج ملک کے قریبی ساتھی راجا شکیل نے کہا کہ ’’ملک کی گرفتاری کے بعد ڈوڈہ کے لوگ خود کو سیاسی طور پر یتیم محسوس کر رہے ہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’معراج ملک جیسے رہنما کا کوئی متبادل نہیں، جنہوں گزشتہ بجٹ اجلاس میں عوامی مسائل پوری شدت سے اسمبلی میں اٹھائے تھے۔‘‘
انہوں نے الزام عائد کیا کہ ’’موجودہ حکومت ان عناصر کے ساتھ ملی ہوئی نظر آتی ہے جنہوں نے معراج ملک کو جیل بھیجا، اور ان کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے۔‘‘ راجا شکیل کے مطابق ’’وزیر اعلیٰ سے درخواست کے باوجود نہ کسی وزیر اور نہ ہی کسی اعلیٰ عہدیدار نے ڈوڈہ کا دورہ کیا جہاں مون سون کے دوران سیلاب نے بھاری تباہی مچائی تھی، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ نیشنل کانفرنس کو ضلع ڈوڈہ میں عوام نے مسترد کر دیا ہے اور اس وقت ان کا وہاں کوئی سیاسی مفاد نہیں۔‘‘
