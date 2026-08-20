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جموں کشمیر میں بائیس اگست تک بارش، گرج چمک اور لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ، قومی شاہراہ پر ٹریفک میں رکاوٹ
جموں وکشمیر میں 22 اگست تک بارش، گرج چمک، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ؛ جموں سرینگر ہائی وے پر ٹریفک میں رکاوٹ جاری ہے۔
Published : August 20, 2026 at 9:22 AM IST
سرینگر: محکمۂ موسمیات (انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ IMD) نے اگلے چند دنوں کے دوران جموں و کشمیر میں وسیع پیمانے پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ جموں صوبے کے حساس علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے)، مڈ سلائیڈنگ (مٹی کے تودے گرنے)، شوٹنگ اسٹونز (پہاڑی پتھر گرنے) اور فلیش فلڈز (اچانک سیلاب) کے مابعد خطرات کی وارننگ جاری کی ہے۔
محکمۂ موسمیات سرینگر کے مطابق، یونین ٹیریٹری (مرکزی زیرِ انتظام علاقے) میں جمعرات اور اس کے بعد کے دنوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جب کہ 22 اگست تک وسیع پیمانے پر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے بعد موسمی صورتحال میں بتدریج بہتری آنے کا امکان ہے اور 23 اگست سے چند مقامات پر ہلکی یا بکھری ہوئی بارش متوقع ہے۔
محکمۂ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمیر اور جموں دونوں خطوں کے کچھ حصوں میں گرج چمک، بجلی چمکنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جموں خطے کے کچھ مقامات پر شدید بارش اور حساس علاقوں میں اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، مڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی اور کچھ مقامات پر تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ جموں میں سب سے زیادہ 88.7 ملی میٹر بارش درج کی گئی، جس کے بعد کٹھوعہ میں 76.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ کپواڑہ میں کشمیر کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 33.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کٹھوعہ 34 ڈگری سیلسیس کے ساتھ جموں صوبے کا سب سے گرم مقام رہا۔
محکمۂ موسمیات (IMD) نے جمعرات کے لیے سرینگر اور جموں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کی پیشگوئی کی ہے۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور جموں میں 31 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔
اسی دوران، بدھ کی دوپہر کو ختم ہونے والے 24 گھنٹوں کے دوران جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر سڑک کی خرابیوں اور کئی مقامات پر گاڑیوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت دھیمی رہی۔
ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹرز (J&K) نے بتایا کہ ضلع ادھم پور کے دوال میں اور مروگ اور کشتواڑی پتھر کے درمیان سنگل لین (ایک ہی پٹی) اور ناہموار سڑک کی وجہ سے قومی شاہراہ (NH-44) پر ٹریفک متاثر ہوا۔ ناچلانہ اور پنیتھیال میں دو گاڑیوں کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی آمد و رفت میں تاخیر ہوئی۔
حکام کا کہنا ہے کہ دوال کے مقام پر ٹریفک کو منظم کیا جا رہا ہے، جہاں 30 سے 40 میٹر کا حصہ اب بھی سنگل لین بنا ہوا ہے۔
موسم کی پیشگوئی کے پیشِ نظر، مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جموں، سرینگر اور رام بن میں قائم ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی صورتحال کی تصدیق کرنے کے بعد ہی سفر کا آغاز کریں۔ حکام نے مسافروں اور ہلکی گاڑیوں (LMVs) کے ڈرائیوروں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ شاہراہ پر دن کے وقت سفر کرنے کو ترجیح دیں اور رام بن اور بانہال کے درمیان پہاڑی پتھر گرنے، لینڈ سلائیڈنگ اور جاری تعمیری کام کے خطرے کے باعث رات کے سفر سے گریز کریں۔
ٹریفک پولیس نے خبردار کیا ہے کہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کی جانب سے دگدول-خونی نالہ کے حصے پر سڑک کو چوڑا کرنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، اس سے کشمیر جانے والے تیل اور گیس کے ٹینکروں کی نقل و حرکت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے ٹینکروں کی دن کے وقت آمد و رفت صبح 7 بجے سے شام 7 بجے کے درمیان ممنوع رہے گی کیونکہ اس دوران آتش گیر مادہ لے جانے والی گاڑیوں کو ٹنلوں (سرنگوں) سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز، خوشگوار موسم اور سڑک کی بہتر صورتحال کی شرط پر، مسافر گاڑیوں، نجی کاروں اور مال بردار گاڑیوں کو قومی شاہراہ (NH-44) پر جموں اور سرینگر دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لین کی پابندی کریں اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے اوور ٹیکنگ سے گریز کریں۔
ٹریفک حکام نے مزید بتایا کہ کٹھواڑ-سنتھن-اننت ناگ روڈ، سرینگر-سونمرگ-گومری روڈ اور مغل روڈ سمیت کئی دیگر اہم راستوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت موسم کی صورتحال اور سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسیوں کی منظوری سے مشروط رہے گی۔