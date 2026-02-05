ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کی معیشت دو لاکھ 86 ہزار کروڑ روپے تک پہنچنے کا امکان، دہلی اور پنجاب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے فی کس آمدنی: اقتصادی سروے
اقتصادی سروے کے مطابق جموں کشمیر کی GSDP مالی سال 2025-26 تک دو لاکھ 86 ہزار کروڑ روپے تک پہنچنے کی توقع ہے۔
Published : February 5, 2026 at 3:09 PM IST
سرینگر: بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ٹیکس جمع کرنے کی مضبوط کوششوں کی بدولت، مالی سال 2025-26 میں جموں و کشمیر کی معیشت کے 2.86 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اس رجحان نے سروس سکیٹر میں سست روی کو کم کرنے میں مدد کی ہے۔ اقتصادی سروے 2025-26 کے ذریعے قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا جامع معاشی نقطہ نظر، یونین ٹیریٹری کے لیے ایک مثبت مستقبل کی تصویر کشی کرتا ہے، جس میں برائے نام مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار (جی ایس ڈی پی) میں 8.89 فیصد اضافہ اور حقیقی معنوں میں 5.82 فیصد اضافہ کا امکان ہے۔
285 صفحات پر مشتمل یہ دستاویز روایتی شعبوں پر انحصار سے زیادہ متنوع ماڈل کی طرف منتقلی سے گزرنے والی معیشت کے مکمل منظر نامے کو پیش کرتا ہے، جو ڈیجیٹل گورننس، صنعتی ترقی اور جدید زرعی شعبے سے چلتی ہے۔ یہ سروے ایک روشن مستقبل کی تصویر کشی کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ، "جموں و کشمیر کی معیشت میں مسلسل ترقی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کی حمایت بنیادی ڈھانچے میں پائیدار سرمایہ کاری، انسانی ترقی کے اشاریوں میں بہتری، اور خدمات میں توسیع سے ہے۔"
مجموعی مالیت میں تقریباً 61 فیصد حصے کے ساتھ سروس سیکٹر سرفہرست ہے۔ حکومت نے اس شعبے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیکورٹی سے متعلق جھٹکوں کا شکار ہے۔ سروے میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ سروس سیکٹر میں ترقی کو رواں سال میں سست روی کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بنیادی وجہ "ایک حالیہ ناخوشگوار واقعے کے بعد سیاحت سے متعلق خدمات پر منفی اثرات ہیں جس نے سیاحوں کی تعداد کو متاثر کیا۔
تاہم، ان علاقائی چیلنجوں کے باوجود، مجموعی میکرو اکنامک عوامل دوسرے خطوں کی نسبت ذاتی خوشحالی میں بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کی فی کس آمدنی 2025-26 میں بڑھ کر 1,68,243 روپے ہونے کی امید ہے۔ رپورٹ میں موازنہ کا مطالعہ ایک قابل ذکر رجحان کو ظاہر کرتا ہے: خطے کی برائے نام فی کس آمدنی نے 20-20-2019 سے 2024-25 تک 8.81 فیصد کی جامع سالانہ شرح نمو درج کی ہے۔ سروے فخریہ طور پر بتاتا ہے کہ "جموں اور کشمیر کی فی کس آمدنی کچھ شمالی ریاستوں جیسے دہلی، پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے مقابلے میں تیزی سے بڑھی ہے۔"
یہ قومی آمدنی کی طرف بتدریج بڑھنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقہ کی فی کس آمدنی اور قومی اوسط کے درمیان فرق کم ہوا ہے، مقامی آمدنی اب قومی اوسط کا 76.5 فیصد ہے، جو ایک دہائی قبل 71.9 فیصد تھی۔
