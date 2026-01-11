ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں سرحد پار سے مشتبہ ڈرونز کی سرگرمی، سیکیورٹی فورسز الرٹ، تلاشی آپریشن شروع
حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ ڈرونس پاکستان کی جانب سے بھارتی حدود میں داخل ہوئے، چند منٹ تک حساس علاقوں کے اوپر منڈلاتے رہے۔
Published : January 11, 2026 at 10:21 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے مختلف سرحدی علاقوں میں اتوار کی شام سرحد پار سے مشتبہ ڈرونز کی نقل و حرکت دیکھے جانے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے الرٹ جاری کرتے ہوئے زمینی سطح پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ مشتبہ ڈرونز بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے ساتھ واقع سامبا، راجوری اور پونچھ اضلاع میں دیکھے گئے۔
حکام کا کہنا ہے کہ تمام مشتبہ اڑنے والی اشیاء پاکستان کی جانب سے بھارتی حدود میں داخل ہوئیں، چند منٹ تک حساس علاقوں کے اوپر منڈلاتی رہے اور بعد ازاں دوبارہ سرحد پار واپس چلی گئیں۔ ڈرونز کی موجودگی کے بعد متعلقہ علاقوں میں فورسز نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔
راجوری ضلع کے نوشیرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات فوجی دستوں نے گنیا-کلسیاں گاؤں کے قریب شام تقریباً 6:35 بجے ایک مشتبہ ڈرون کی نقل و حرکت دیکھی، جس کے بعد فوج نے میڈیم اور لائٹ مشین گنز سے فائرنگ کی۔ اسی وقت راجوری کے تیریاتھ علاقے کے کھبّر گاؤں میں بھی ایک اور ڈرون دیکھا گیا۔ حکام کے مطابق جھپکنے والی روشنی والا یہ ڈرون کالاکوٹ کے دھرمسال گاؤں کی سمت سے آیا اور بھراکھ کی طرف بڑھ گیا۔
سامبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹرمیں واقع چک ببرال گاؤں کے اوپر شام تقریباً 7:15 بجے ایک اور ڈرون نما شے کئی منٹ تک منڈلاتی دیکھی گئی۔ اسی طرح پونچھ ضلع کے مانکوٹ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ٹین سے ٹوپا کی سمت شام 6:25 بجے ایک مشتبہ اڑن شے کی نقل و حرکت نوٹ کی گئی۔
واضح رہے کہ جمعہ کی رات سامبا ضلع کے غگوال کے پالوورا گاؤں میں سیکیورٹی فورسز نے ایک اسلحہ کا ذخیرہ برآمد کیا تھا، جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اسے پاکستان کی جانب سے ڈرون کے ذریعے گرایا گیا تھا۔ اس برآمدگی میں دو پستول، تین میگزین، 16 کارتوس اور ایک دستی بم شامل تھے۔
حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے اسلحہ اور دراندازی کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جس کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے اور فورسز مکمل چوکسی کے ساتھ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔