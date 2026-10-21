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ایس او جی کی جانب سے رام بن میں حفاظتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے عسکریت پسند مخالف آپریشنز
حکام نے کہا کہ یہ آپریشنز گول علاقے کے کئی بلند مقامات پر کیے گئے ہیں۔
By PTI
Published : October 21, 2026 at 10:37 AM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) نے خطے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے اور عسکریت پسندی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ضلع رام بن کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر عسکریت پسند مخالف آپریشنز شروع کیے ہیں۔ سکیورٹی ذرائع کے مطابق ان خصوصی آپریشنز کا بنیادی مقصد تلاشی مہم کو تیز کرنا، نگرانی کے نظام کو مزید مستحکم بنانا اور حساس علاقوں میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔
سرکاری حکام نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی فورسز کے یہ آپریشنز خاص طور پر رام بن کے سب ڈویژن گول (Gool) کے متعدد بلند و بالا اور دشوار گزار پہاڑی مقامات پر انجام دیے گئے۔ اس مہم کے دوران وادی کے ڈھوکوں (پہاڑی علاقوں میں قائم عارضی رہائش گاہوں اور چرواہوں کے ڈیروں) کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ سکیورٹی اہلکاروں نے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل پوائنٹس پر قریبی دائرے میں گشت (Close-circuit patrolling) کی اور پورے علاقے پر مکمل کنٹرول قائم کرنے کی خصوصی مشقیں بھی کیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں ہائی الرٹ (انتہائی چوکسی) کی کیفیت برقرار ہے اور ان کارروائیوں کا مقصد کسی بھی قسم کی عسکریت پسندانہ یا مشکوک سرگرمی کو سر اٹھانے سے پہلے ہی روکنا ہے۔ سرمائی دارالحکومت کی منتقلی اور حالیہ موسمی تبدیلیوں کے پیشِ نظر سکیورٹی فورسز نے جموں سرینگر قومی شاہراہ سے متصل ان پہاڑی علاقوں میں چوکسی کو دوچند کر دیا ہے تاکہ امن دشمن عناصر کے عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔ پولیس اور دیگر فورسز کے درمیان قریبی تال میل کے ساتھ ان حساس مقامات پر چوبیس گھنٹے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ رام بن پولیس نے امن برقرار رکھنے، سکیورٹی انتظامات کو مضبوط بنانے اور ضلع کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔