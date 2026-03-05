ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر پولیس نے کشمیر میں سم فروشوں سے کی تفتیش، کرائم برانچ نے نوکری سے دھوکہ دہی کے ملزم کو گرفتار کیا
سری نگر: جموں و کشمیر پولیس نے جمعرات کو شوپیاں میں سم کارڈ کے غلط استعمال کے خلاف ضلع گیر جانچ مہم شروع کی، جبکہ کرائم برانچ کشمیر نے سری نگر کے نوجوانوں کو جعلی غیر ملکی ملازمت کی پیشکش کے ساتھ دھوکہ دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا۔
شوپیاں میں، جموں و کشمیر پولیس نے شہر اور بازار کے علاقوں میں سم کارڈ فروشوں کا معائنہ کیا تاکہ محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کے رہنما خطوط کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔
پولیس نے کہا کہ یہ مہم سم کارڈ کے غلط استعمال کو روکنے اور دکانداروں کو مطلوبہ طریقہ کار پر سختی سے عمل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔
کئی پولیس ٹیموں نے، سینئر افسران کی نگرانی میں، معائنہ کے دوران دکانداروں کے لائسنس، کسٹمر کے دستاویزات، اور 'اپنے صارف کو جانیں' کے طریقہ کار کو چیک کیا۔
عہدیداروں نے کہا کہ دکانداروں کو ٹیلی کام کے ضوابط پر عمل کرنے کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
پولیس نے ایک بیان میں کہا، "وینڈرز کو ڈی او ٹی کے ضوابط پر عمل کرنے کی اہمیت کے بارے میں مطلع کیا گیا اور متنبہ کیا گیا کہ مناسب دستاویزات یا کسٹمر کی تصدیق کے حوالے سے کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
پولیس نے عوام کی حفاظت اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے ذمہ دارانہ استعمال کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
دریں اثنا، کرائم برانچ کشمیر کے اسپیشل کرائم ونگ کی ایک خصوصی ٹیم نے سرینگر کے متعدد نوجوانوں کو بیرون ملک نوکریوں کا وعدہ کرکے دھوکہ دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا۔
ترجمان کے مطابق، ملزمان نے مبینہ طور پر متاثرین کو بیرون ملک خاص طور پر آرمینیا میں نوکریوں کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے لالچ دیا۔
ملزم کی شناخت فرحت عباس ملک ولد دین محمد ملک کے طور پر ہوئی ہے جو ڈوڈہ ضلع کے ٹنڈلا چلی پینگل کا ساکن ہے۔ پولیس نے اسے ایک عادی دھوکہ باز کے طور پر بیان کیا جو اسپیشل کرائم ونگ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 02/2025 کے سلسلے میں کئی مہینوں سے گرفتاری سے بچ رہا تھا۔
بیان کے مطابق، پولیس نے اسے فرید آباد کا سراغ لگایا اور وہاں سے اسے گرفتار کر لیا۔
ترجمان نے کہا کہ ملزم کو فرید آباد کی ڈیوٹی مجسٹریٹ عدالت سے ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد سری نگر کی مجاز عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔
کرائم برانچ نے عوام بالخصوص نوجوانوں کو جو بیرون ملک ملازمتوں کے خواہاں ہیں، مشورہ دیا ہے کہ وہ دھوکہ دہی کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے ملازمت کی جگہ دینے والی ایجنسیوں اور کنسلٹنسیوں کی صداقت کی تصدیق کریں۔