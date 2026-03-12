ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر دہلی، ممبئی میں نئے گیسٹ ہاؤسز کا بنا رہا ہے منصوبہ، عمر عبداللہ نے سرکاری املاک میں ثقافتی جھلک کا مطالبہ کیا
عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ نئی اور تزئین و آرائش دونوں سہولیات کو جموں و کشمیر کی ثقافتی شناخت کی عکاسی کرنی چاہیے۔
Published : March 12, 2026 at 8:26 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت بڑے شہروں میں جے کے ہاؤس پراپرٹیز کے اپنے نیٹ ورک کو وسعت دینے اور جدید بنانے کی تیاری کر رہی ہے، جبکہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے باہر کئی سرکاری اثاثوں کی دیکھ بھال اور استعمال کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد جموں و کشمیر کے اہلکاروں، طلباء اور ملک کے دوسرے حصوں کا سفر کرنے والے مریضوں کے لیے رہائش اور امدادی سہولیات کو بہتر بنانا ہے۔
چیف منسٹر عمر عبداللہ نے نئی دہلی میں ریزیڈنٹ کمیشن اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران ان تجاویز کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ کو قومی راجدھانی کے دوارکا اور نوی ممبئی کے کھارگھر میں نئی سہولیات کی تعمیر کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے تزئین و آرائش کی ضروریات، دیکھ بھال کے اخراجات، اور بھارت بھر میں انتظامیہ کے زیر انتظام جائیدادوں کے لیے طویل مدتی منصوبوں کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کیا۔
ریذیڈنٹ کمشنر رمیش کمار اور ریذیڈنٹ کمیشن کے سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ حکام نے بتایا کہ حکومت نے دوارکا (سیکٹر 19) میں ایک نیا جے کے ہاؤس بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ "اس سہولت سے یونین ٹیریٹری کے عہدیداروں اور زائرین کے لیے رہائش کی گنجائش بڑھنے کی امید ہے جو سرکاری کام، مطالعہ یا طبی علاج کے لیے دہلی جاتے ہیں۔"
اسی طرح کا ایک پروجیکٹ نئی ممبئی کے کھارگھر میں چل رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ مجوزہ سہولت کے لیے ایک تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کی گئی ہے، جس کی لاگت تقریباً 29.56 کروڑ (تقریباً ₹30 کروڑ) روپئے ہے، اور اس کی تعمیر پر تقریباً 30 کروڑ روپئے (تقریباً ₹30 کروڑ روپے) کی لاگت متوقع ہے۔
نوی ممبئی میں نئے گیسٹ ہاؤس کا مقصد ملک کے مالیاتی مرکز میں یونین ٹیریٹری کی موجودگی کو مضبوط بنانا اور جموں و کشمیر سے آنے والے لوگوں کے لیے رہائش اور دفتر کی جگہ فراہم کرنا ہے۔
میٹنگ کے دوران عبداللہ نے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نئی تعمیرات خطے کی ثقافتی شناخت کی عکاسی کرے۔ انہوں نے کہا، "اس بات کو یقینی بنائیں کہ موجودہ املاک کی نئی تعمیر اور تنظیم نو سے جموں و کشمیر کے شاندار ثقافتی ورثے کے مقامی ٹچ کی عکاسی ہوتی ہے، تاکہ یہ سرکاری املاک ورثے اور جدید فعالیت کا ایک منفرد امتزاج پیش کریں۔" انہوں نے حکام سے یہ بھی کہا کہ وہ ہندوستان بھر کی دیگر ریاستوں میں اسی طرح کے گیسٹ ہاؤس سہولیات کا مطالعہ کریں تاکہ بنیادی ڈھانچے کے ڈیزائن اور خدمات کی فراہمی میں بہترین طریقوں کو اپنایا جا سکے۔
عہدیداروں نے کہا کہ نیشنل بلڈنگ کنسٹرکشن کارپوریشن (این بی سی سی) اور سنٹرل پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ (سی پی ڈبلیو ڈی) جیسی ایجنسیوں پر تعمیرات اور تزئین و آرائش کے کاموں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ریذیڈنٹ کمیشن جموں و کشمیر سے باہر سرکاری املاک کے ایک بڑے نیٹ ورک کا انتظام کرتا ہے۔ یہ سہولیات یونین ٹیریٹری کا دورہ کرنے والے اہلکاروں اور رہائشیوں کے لیے رہائش اور رابطہ دفاتر کے طور پر کام کرتی ہیں۔
نئی دہلی میں، حکومت کئی بڑی جائیدادیں چلاتی ہے، جن میں چانکیہ پوری میں جے کے ہاؤس کمپلیکس، 5 پرتھویراج روڈ پر گیسٹ ہاؤس، اور کنگ جارج ایونیو پر کشمیر ہاؤس شامل ہیں۔ راجا جی مارگ پر ایک اور پراپرٹی فی الحال دوبارہ تعمیر کے تحت ہے۔
دارالحکومت کی دیگر جائیدادوں میں شالیمار باغ میں کسان گھر اور بابا کھڑک سنگھ مارگ پر کشمیر گورنمنٹ آرٹس ایمپوریم شو روم شامل ہیں۔ انتظامیہ کے پاس دوارکا میں ایک زمین کا پلاٹ بھی ہے جہاں جے کے ہاؤس کا منصوبہ ہے۔
دارالحکومت کے باہر حکومت کے پاس کئی دوسرے شہروں میں جائیدادیں ہیں۔ چندی گڑھ میں، ریذیڈنٹ کمیشن ایک ایسی سہولت کا انتظام کرتا ہے جسے حکام اور علاقے میں آنے والوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔
پنجاب میں انتظامیہ امرتسر میں کورٹ روڈ پر واقع جے کے ہاؤس کا مالک ہے، جو تقریباً 19 کنال اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ حکومت کے پاس اسی شہر میں تپائی روڈ پر تقریباً 15 کنال اراضی کا ایک اور پلاٹ بھی ہے۔
میٹنگ کے دوران چیف منسٹر نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ پنجاب حکومت کے ساتھ زمین کے استحکام کا مسئلہ اٹھائیں تاکہ امرتسر میں ایک جدید سہولت تیار کرنے کے لئے ایک مناسب پلاٹ کی نشاندہی کی جاسکے۔
مرکز کے زیر انتظام علاقہ مہاراشٹر میں بھی کئی جائیدادوں کا مالک ہے۔ ان میں ممبئی میں نیپین سی روڈ پر ایک ڈوپلیکس فلیٹ، کولابا میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تجارتی جگہ، اور واشی، نوی ممبئی میں دفاتر اور دکانیں شامل ہیں۔ ریذیڈنٹ کمیشن ممبئی کے مالابار ہل علاقے میں ایک گیسٹ ہاؤس کی سہولت کا بھی انتظام کرتا ہے۔
اضافی اثاثوں میں بنگلورو (شرکے اپارٹمنٹ ایریا) میں تین رہائشی فلیٹ اور کولکاتہ میں ایک گیسٹ ہاؤس اپارٹمنٹ (سونی اپارٹمنٹس) شامل ہیں، جو مشرقی ہندوستان کا سفر کرنے والے اہلکار استعمال کرتے ہیں۔ ہریانہ کے سرسا میں بھی انتظامیہ کے پاس زمین کے ایک بڑے ٹکڑے کا مالک ہے۔
حکام نے بتایا کہ ان جائیدادوں کو برقرار رکھنا بہت مہنگا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مالی سال 2024-25 کے دوران دیکھ بھال پر تقریباً ₹649.65 لاکھ (تقریباً ₹6.5 کروڑ) خرچ کیے گئے تھے۔ مالی سال 2025-26 کے لیے ابھی تک دیکھ بھال کے اخراجات کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔
عہدیداروں نے کہا کہ رہائش اور انتظامی بنیادی ڈھانچے کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لئے متعدد جائیدادوں کی تزئین و آرائش اور توسیع کی بھی ضرورت ہے۔
عبداللہ نے زور دے کر کہا کہ نئی اور تزئین و آرائش دونوں سہولیات کو جموں و کشمیر کی ثقافتی شناخت کی عکاسی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، "ان اداروں کو جموں و کشمیر کو اپنی جائیدادوں پر فخر کرنا چاہیے اور ملک کے مختلف حصوں میں ایک قابل احترام شناخت بنانا چاہیے۔" عہدیداروں نے کہا کہ موجودہ گیسٹ ہاؤسز میں سہولیات کو اپ گریڈ کرنے کی تجاویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جس میں چانکیہ پوری جے کے ہاؤس کمپلیکس میں کچھ وی آئی پی کمروں کو سوئٹ میں تبدیل کرنا اور دیگر مقامات پر رہائش کی توسیع شامل ہے۔
جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے نفاذ کے بعد، وزارت داخلہ کی طرف سے تشکیل کردہ ڈویژن کمیٹی کی سفارش پر، ان جائیدادوں کا انتظام ایک بڑے انتظامی مشق کا حصہ بن گیا۔ سابق ریاستی حکومت کے اثاثوں کو جموں و کشمیر اور لداخ کے دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا۔
لداخ کے اندر جائیدادیں اس کی انتظامیہ کو منتقل کر دی گئیں، جب کہ خطے سے باہر بہت سے اثاثے یا تو جموں و کشمیر حکومت نے اپنے پاس رکھے یا دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیے۔
تنظیم نو کے بعد قائم ہونے والے اثاثوں کی تقسیم کے انتظام کے تحت، نئی دہلی کے چانکیہ پوری میں واقع جے کے ہاؤس کمپلیکس کا ایک حصہ لداخ انتظامیہ کو دے دیا گیا، جب کہ جموں و کشمیر حکومت باقی حصے کا انتظام کرتی رہی۔ عہدیداروں نے کہا: "لداخ کو بلاک اے دیا گیا تھا، کوٹیلیہ مارگ سے مرکزی دروازے کے ساتھ، جس میں 10 کمرے اور چار سوئٹ ہیں۔ اسے پرانا بلاک بی بھی ملا، جس میں 14 کمرے اور تین سوئٹ ہیں۔ اس کے علاوہ لداخ کو 16 ٹائپ-بی اسٹاف کوارٹر اور آٹھ ٹائپ-سی اسٹاف کوارٹر دیے گئے تھے۔"
عہدیداروں نے مزید کہا، "اسی طرح، جموں و کشمیر نے کمپلیکس کے دوسرے داخلی دروازے کو برقرار رکھا۔ اسے نیا بلاک بی بھی ملا، جس میں 24 کمرے ہیں، اور بلاک سی، جس میں 21 کمرے اور سات سوئٹ ہیں۔ ان سہولیات کے ساتھ، جموں و کشمیر انتظامیہ کو 10 ٹائپ-اے اسٹاف کوارٹر دیے گئے تھے۔"
عہدیداروں نے کہا کہ موجودہ توسیعی منصوبے کا مقصد سہولیات کے اس ملک گیر نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ہے تاکہ سرکاری املاک فعال رہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں یونین ٹیریٹری کی نمائندگی کریں۔