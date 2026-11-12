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’جموں و کشمیر میں جلد ہی ایک ہندو وزیر اعلیٰ ہوگا‘، بی جے پی رکن اسمبلی کا بیان
شام لال شرما علیحدہ جموں ریاست کے حق میں ہیں، جبکہ ان کی پارٹی نے ان کے موقف سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 9:12 AM IST
جموں: جموں نارتھ سے بی جے پی کے رکن اسمبلی (ایم ایل اے) شام لال شرما نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں جلد ہی ایک ہندو وزیر اعلیٰ ہوگا۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے شرما نے سوال کیاکہ ”جب مہاراشٹر میں ڈیڑھ فیصد یا دو فیصد نمائندگی رکھنے والے لوگ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، تو یہاں ہماری نمائندگی 32 فیصد ہے۔ کیا ہمارا ہندو وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا؟“ شرما نے کہا کہ کانگریس میں اپنے دورِ وابستگی کے دوران بھی انہوں نے جموں و کشمیر میں ہندو وزیر اعلیٰ بنانے کا مطالبہ کیا تھا اور پارٹی کے اندر سے ہی ان کے خلاف آوازیں اٹھی تھیں۔
ایم ایل اے نے کہاکہ ”کانگریس کو ڈھائی اضلاع تک محدود رہنے کے طعنے دیے جاتے تھے، لیکن ایسے خیالات رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔“ بی جے پی رہنما علیحدہ جموں ریاست کے حق میں بھی کھل کر بولتے رہے ہیں، تاہم ان کی پارٹی نے ان کے اس بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس مسئلے پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے شرما نے کہاکہ ”پارٹی علیحدہ جموں ریاست کے حق میں نہیں ہے لیکن ذاتی طور پر اس پر میرا موقف واضح ہے۔ میرا ماننا ہے کہ 1947 میں ملک کو آزادی ملی لیکن جموں سیاسی طور پر بے اختیار ہو گیا اور ایک خاص ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے ہم پر حکومت کرنا شروع کر دی۔“
انہوں نے جموں کو ریاستی درجہ سے محروم رکھنے کا الزام کشمیر نواز جماعتوں پر عائد کیا، لیکن کہا کہ بی جے پی جموں و کشمیر کے عوام کو ریاستی درجہ واپس دلائے گی۔ انہوں نے کہاکہ ”بی جے پی چاہتی ہے کہ لوگوں کو ریاستی درجہ واپس ملے لیکن یہاں کی سیاسی جماعتیں ایک خاص ذہنیت رکھتی ہیں۔ چند روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکمراں جماعت کے صدر نے کیا کہا اور پاکستان کے ساتھ موازنہ شروع کر دیا۔ بھارت اتنا کمزور نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی شرائط پر چلائیں گے۔“ انہوں نے مزید کہاکہ ”بی جے پی اقتدار میں آنے کے لیے کام نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو جدوجہد کے بعد وجود میں آئی ہے۔ پہلے پرجا پریشد بنی، اس کے بعد جن سنگھ اور پھر بی جے پی وجود میں آئی۔ یہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔“
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جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا لداخ کو الگ کر کے جموں و کشمیر کی تقسیم کرنا ایک درست قدم تھا، تو بی جے پی ایم ایل اے نے کہاکہ ”یہ مجبوری کے تحت کیا گیا تھا، لیکن لداخ کے عوام کا ایک طویل عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ انہیں جموں و کشمیر سے الگ کر کے ایک مرکز کے زیر انتظام علاقہ (یو ٹی) بنایا جائے۔“