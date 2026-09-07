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جموں و کشمیر موسم کی تازہ کاری: گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان
جموں و کشمیر موسم کی تازہ کاری: گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان
Published : September 7, 2026 at 9:42 AM IST
سرینگر، (محمد ذوالقرنین زلفی) : محکمہ موسمیات (IMD) کے مطابق، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر بھر میں بارش اور گرج چمک کا امکان ہے، جس میں جموں ڈویژن میں بکھری ہوئی ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک متوقع ہے۔ کشمیر ڈویژن میں الگ تھلگ مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک ہو سکتی ہے۔
موسم کی اس صورتحال کے پیش نظر گاڑی چلانے والوں، بالخصوص جموں-سرینگر نیشنل ہائی وے کا استعمال کرنے والوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ حکام نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے سڑک کی صورتحال لازمی چیک کر لیں۔ کئی مقامات پر گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندیاں اور سنگل لین موومنٹ (ایک ہی سڑک سے باری باری گزرنا) نافذ ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے دو دنوں کے دوران بھی جموں و کشمیر میں کچھ مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ کی سات روزہ پیشگوئی کے مطابق، 10 ستمبر تک دونوں ڈویژنوں میں اکا دکا مقامات پر بارش ہو سکتی ہے، جس کے بعد 11 اور 12 ستمبر کو بارش کا یہ سلسلہ مزید پھیل سکتا ہے۔
موجودہ وقت میں جموں ڈویژن کو موسم کے زیادہ خطرے کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس ڈویژن میں کچھ مقامات پر تیز بارش، گرج چمک، بجلی چمکنے اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی وارننگ دی ہے۔ پیشگوئی کے آخری دنوں میں بھی اسی طرح گرج چمک، بجلی اور تیز ہواؤں کی سرگرمی کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔