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جموں و کشمیر موسم کی اپڈیٹ: ہفتہ بھر زیادہ تر خشک رہے گا موسم، کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان
کچھ مقامات پر گرج چمک اور بجلی گرنے کے ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
Published : September 8, 2026 at 9:50 AM IST
سرینگر: سرینگر میں محکمۂ موسمیات کے علاقائی مرکز کی تازہ ترین پیش گوئی کے مطابق، جموں و کشمیر میں آنے والے دنوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم چند مقامات پر مختصر وقت کے لیے بارش اور گرج چمک کی لہر آ سکتی ہے۔
موسم کی یہ صورتحال عام طور پر بیرونی سرگرمیوں (outdoor activities) اور فصلوں کی کٹائی کے لیے سازگار رہنے کی امید ہے، حالانکہ کچھ مقامات پر اکا دکا گرج چمک، بجلی چمکنے اور تیز ہوائیں چلنے سے معمولاتِ زندگی متاثر ہو سکتے ہیں۔
40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں
محکمۂ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف مقامات پر گرج چمک اور بجلی گرنے کے ساتھ ساتھ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور جھکڑ کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ تاہم، پانچ روزہ پیش گوئی کے مطابق جموں و کشمیر میں موسم کی کوئی بڑی وارننگ نہیں ہے اور بارش کا سلسلہ انتہائی محدود اور مقامی سطح تک ہی رہے گا۔
8 سے 12 ستمبر تک خطے میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، جب کہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے مختصر سلسلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 سے 15 ستمبر کے دوران، خاص طور پر صبح سویرے اور دوپہر کے اوقات میں، کچھ علاقوں میں بکھری ہوئی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوچھاڑیں پڑ سکتی ہیں۔
زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ
16 سے 19 ستمبر کی پیش گوئی بھی عام طور پر خشک موسم کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے دوران چند مختلف مقامات پر مختصر وقت کے لیے بارش یا گرج چمک کا امکان ہے۔ موسم کے تازہ ترین مشاہدات کے مطابق، گزشتہ روز سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 2.4 ڈگری زیادہ تھا۔ وہاں کا کم سے کم درجۂ حرارت 14 ڈگری سیلسیس رہا۔
جموں میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 32 ڈگری سیلسیس، جب کہ کم سے کم 23.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ دیگر مقامات میں، پہلگام میں زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سیلسیس، جب کہ گلبرگ میں 20.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ قاضی گنڈ میں 27.5 ڈگری سیلسیس اور کپواڑہ میں 30.2 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت رہا۔
کسانوں کے لیے کارآمد موسم، خشک حالات
جموں کے خطے میں، بلیٹن کے 24 گھنٹوں کے دوران کٹھوعہ میں سب سے زیادہ 21.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جموں میں 0.2 ملی میٹر، جب کہ کٹرا میں 0.8 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ وادیٔ کشمیر میں موسم بڑے پیمانے پر خشک رہا اور زیادہ تر مانیٹرنگ اسٹیشنوں پر کسی خاص بارش کی اطلاع نہیں ملی۔ طویل مدتی پیش گوئی بتاتی ہے کہ یہ نسبتاً خشک حالات جموں و کشمیر بھر کے کسانوں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔
فصلوں کی کٹائی کے لیے سازگار موسم
پیش گوئی کا یہ دورانیہ فصلوں کی کٹائی کے لیے مجموعی طور پر سازگار مانا جا رہا ہے، خاص طور پر طویل خشک موسم کے دوران۔ تاہم، کسانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کٹی ہوئی فصل کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے یا کھیتوں میں کام کرنے سے پہلے مختصر وقت کے لیے آنے والے آندھی طوفان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ متوقع بارش کے اس مختصر سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ علاقوں میں موسم کی صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے۔
ٹریفک اور ڈرائیونگ کے لیے ہدایات
موسمیاتی بلیٹن میں ٹریفک کی کسی بڑی رکاوٹ کا اشارہ نہیں دیا گیا ہے۔ تاہم، جموں و کشمیر بھر میں گاڑی چلانے والوں کو گرج چمک، بجلی اور تیز ہواؤں کے دوران محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مقامات پر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچنے والے ہوا کے جھکڑ ڈرائیونگ کے حالات کو مشکل بنا سکتے ہیں، خاص طور پر کھلے راستوں، پہاڑی سڑکوں اور ان راستوں پر جہاں درختوں کی ٹہنیاں یا ملبہ گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔
محکمۂ ٹریفک کی ایڈوائزری
ٹریفک ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، بارش کی وجہ سے سڑکیں پھسلن کا شکار ہو سکتی ہیں اور کچھ وقت کے لیے حدِ نگاہ (visibility) بھی کم ہو سکتی ہے۔ سرینگر-جموں کوریڈور جیسے اہم راستوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی اضلاع اور سیاحتی مقامات کو جوڑنے والی سڑکوں کا استعمال کرنے والے مسافروں کو سفر شروع کرنے سے پہلے مقامی سڑک اور ٹریفک کی ایڈوائزری لازمی چیک کر لینی چاہیے، خاص طور پر اگر ان کے راستے میں گرج چمک کی صورتحال بن رہی ہو۔ اچانک بارش یا تیز ہواؤں کے دوران ڈرائیوروں کو گاڑی کی رفتار کم کر دینی چاہیے اور طوفان کے وقت درختوں کے نیچے یا غیر مستحکم ڈھانچوں کے قریب رکنے سے گریز کرنا چاہیے۔
سیاحوں کے لیے مشورہ
سیاحوں اور مسافروں کے لیے مجموعی پیش گوئی سازگار ہے، لیکن موسم میں مختصر مدت کی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سفر کے منصوبوں میں کچھ لچک (flexibility) رکھی جائے، خاص طور پر صبح اور دوپہر کے اوقات میں جب 13 سے 15 ستمبر کے دوران بکھری ہوئی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔