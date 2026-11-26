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موسمِ کشمیر: پہلگام میں پارہ منفی 3.2 تک گر گیا، سرینگر میں منفی 1.9 ڈگری کے ساتھ موسم کی سرد ترین رات
وادی کے بیشتر میدانی اور بالائی علاقوں میں پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے ہے، صبح و شام کی ٹھنڈک میں نمایاں شدت محسوس ہورہی ہے۔
Published : November 26, 2026 at 10:05 AM IST
سرینگر / جموں: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں مسلسل دوسرے روز رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جہاں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 1.9 ڈگری سیلسیس پر برقرار رہا، جب کہ پوری وادیِ کشمیر میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری ہے۔
محکمۂ موسمیات کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق وادی کے چند حصوں میں گزشتہ شب کے مقابلے میں رات کے درجۂ حرارت میں معمولی اضافہ ضرور دیکھا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود وادی کے بیشتر میدانی اور بالائی علاقوں میں پارہ اب بھی نقطۂ انجماد سے نیچے (منفی میں) برقرار ہے، جس سے صبح و شام کی ٹھنڈک میں نمایاں شدت محسوس کی جا رہی ہے۔
#WATCH | Jammu & Kashmir: A layer of fog engulfs Srinagar as temperatures dip across the Kashmir Valley, reducing visibility. Visuals from Dal Lake https://t.co/fQQByrJwBG— ANI (@ANI) November 26, 2026
وادیِ کشمیر کے مختلف مقامات کا درجۂ حرارت؛ پہلگام سرد ترین مقام
محکمۂ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق وادیِ کشمیر کے دیگر اضلاع اور سیاحتی مقامات پر درجۂ حرارت کی صورتحال درج ذیل رہی:
پہلگام اور قاضی گنڈ: جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث یہ پورے خطے کے سرد ترین مقامات میں سرِفہرست رہا۔ اسی طرح وادی کے باب الداخلہ قاضی گنڈ میں درجۂ حرارت منفی 2.0 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جب کہ ضلع شوپیاں میں بھی شدید سردی کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔
کپواڑہ، گلمرگ اور کوکرناگ: شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں پارہ منفی 1.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ مشہور اسکی ریزورٹ گلمرگ میں کم سے کم درجۂ حرارت 1.0 ڈگری سیلسیس پر برقرار رہا، جب کہ جنوبی کشمیر کے کوکرناگ میں درجۂ حرارت نقطۂ انجماد یعنی 0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں موسم نسبتاً معتدل، رات کے درجۂ حرارت کی تفصیلات
وادیِ کشمیر میں جاری کڑاکے کی سردی کے برعکس، خطۂ جموں کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں رات کا درجۂ حرارت نسبتاً معتدل رہا:
جموں اور کٹرہ: سرمائی دارالحکومت جموں شہر میں کم سے کم درجۂ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ ماتا ویشنو دیوی کے بیس کیمپ کٹرہ میں پارہ 9.8 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
بانہال، بٹوٹ اور بھدرواہ: جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر واقع قصبوں بانہال اور بٹوٹ میں کم سے کم درجۂ حرارت بالترتیب 7.3 ڈگری اور 6.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ خطۂ چناب کے سیاحتی مقام بھدرواہ میں پارہ 3.0 ڈگری سیلسیس رہا۔
خشک سردی کے باعث صبح و شام ٹھنڈک کی شدت برقرار
موسمی ماہرین کے مطابق مطلع صاف اور موسم خشک رہنے کے باعث وادی میں رات کے وقت زمین کی حرارت تیزی سے خارج ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں شبانہ درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے بنا ہوا ہے۔ صبح کے اوقات میں بعض نشیبی علاقوں میں ہلکی دھند اور کہر کے باعث معمولاتِ زندگی اور ٹریفک کی روانی بھی جزوی طور پر متاثر ہو رہی ہے۔