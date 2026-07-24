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کشمیر میں بائیک ٹیکسی سروس پر پابندی: سینکڑوں نوجوانوں کا روزگار چھن گیا، حکومت نئی پالیسی بنانے میں مصروف
محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیاکہ نجی دو پہیہ گاڑیوں کو کمرشل ایگریگیٹر سروس میں شامل کرنا قواعد کے خلاف ہے۔
Published : July 24, 2026 at 3:38 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے دو پہیہ گاڑیوں پر چلنے والی کمرشل ٹیکسی سروس پر عارضی پابندی عائد کیے جانے کے بعد وادی کے سینکڑوں نوجوانوں کا روزگار متاثر ہو گیا ہے۔ حکومت نے ریپیڈو، اوبر اور دیگر کمرشل ایگریگیٹر کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر تمام بائیک ٹیکسیوں کو اپنی خدمات سے ہٹا دیں، کیونکہ موجودہ قوانین کے تحت نجی دو پہیہ گاڑیوں کو کمرشل ٹیکسی کے طور پر چلانے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔
سری نگر کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ زاہد احمد ان نوجوانوں میں شامل ہیں جن کی آمدنی کا واحد ذریعہ یہی بائیک ٹیکسی سروس تھی۔ زاہد نے بتایا کہ 2021 میں والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے خاندان کے واحد کفیل بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ صرف پانچ سے چھ گھنٹے بائیک چلا کر وہ ایک ہزار روپے یا اس سے زیادہ کما لیتے تھے، جس سے گھر کا خرچ چلانے کے ساتھ والدہ کی دوائیں بھی خرید لیتے تھے۔
زاہد نے بیچلر ڈگری حاصل کر رکھی ہے، تاہم انہیں مستقل ملازمت نہیں مل سکی۔ اس سے پہلے وہ ایک دکان میں سیلز مین اور ڈیلیوری ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے، لیکن اس ملازمت میں سخت محنت کے باوجود انہیں ماہانہ تقریباً آٹھ ہزار روپے ہی ملتے تھے۔ ان کے مطابق بائیک ٹیکسی سروس نے پہلی مرتبہ انہیں باعزت آمدنی کا موقع فراہم کیا تھا۔ زاہد جیسے سیکڑوں تعلیم یافتہ نوجوان سری نگر میں مختلف آن لائن ٹیکسی پلیٹ فارمز کے ذریعے مسافروں کو سفری سہولت فراہم کر کے اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے، لیکن اب حکومت کے فیصلے نے ان کی آمدنی کا سلسلہ اچانک روک دیا ہے۔
جموں و کشمیر کے محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ موجودہ جموں و کشمیر موٹر وہیکل رولز 1991 اور موٹر وہیکل ایگریگیٹر رولز 2023 کے تحت نجی دو پہیہ گاڑیوں کو کمرشل ایگریگیٹر سروس میں شامل کرنا قواعد کے خلاف ہے۔ اس لیے تمام کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پہلے سے رجسٹرڈ بائیکس کو بھی فوری طور پر اپنی سروس سے خارج کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر وشیش مہاجن نے کہا کہ موجودہ قوانین کے مطابق بائیک کو کمرشل ٹیکسی کے طور پر چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت بائیک ٹیکسی سروس اور "رینٹ اے بائیک" پالیسی پر غور کر رہی ہے اور نئی پالیسی چند روز میں متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ پابندی عوام کی حفاظت کے پیش نظر لگائی گئی ہے، کیونکہ نجی بائیکس پر سفر کرنے والے مسافر موجودہ انشورنس قوانین کے تحت محفوظ نہیں ہیں۔
دوسری جانب ایک کمرشل ایگریگیٹر کمپنی کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ انہوں نے 18 جولائی سے حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی سروس سے تمام بائیکس ہٹا دی ہیں، جس سے صرف ان کی کمپنی کے تقریباً پچاس رجسٹرڈ رائیڈرز بے روزگار ہو گئے ہیں۔ کمپنی کے مطابق سری نگر میں بائیک ٹیکسی سروس کی مانگ مسلسل بڑھ رہی تھی، کیونکہ ٹریفک جام کی وجہ سے دو پہیہ گاڑیوں پر سفر زیادہ آسان اور تیز سمجھا جاتا ہے۔ بے روزگاری کے باعث بڑی تعداد میں نوجوان بھی اس شعبے سے وابستہ ہونا چاہتے تھے۔
جموں و کشمیر حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2024-25 کے دوران ریاست میں 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں بے روزگاری کی شرح 6.7 فیصد رہی، جبکہ قومی اوسط 3.5 فیصد تھی، جس سے وادی میں روزگار کے بحران کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور نوجوان، جو حال ہی میں نئی موٹر سائیکل خرید کر اس سروس سے منسلک ہونے کی تیاری کر رہا تھا، نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی اور گھریلو اخراجات کے باعث وہ اسی روزگار پر انحصار کرنا چاہتا تھا، لیکن پابندی نے اس کی تمام امیدیں توڑ دی ہیں۔
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شہریوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد واضح پالیسی بنا کر بائیک ٹیکسی سروس دوبارہ شروع کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سروس سے نہ صرف نوجوانوں کو روزگار ملا بلکہ شہریوں کو ٹریفک سے بچتے ہوئے سستا اور تیز سفر کرنے کی سہولت بھی میسر آئی۔