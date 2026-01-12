ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر اسمبلی کا بجٹ اجلاس 2 فروری کو ایل جی کی تقریر سے شروع ہوگا، عمرعبداللہ سالانہ بجٹ 6 فروری کو پیش کریں گے

عمر عبداللہ کی قیادت والی این سی حکومت کا یہ دوسرا بجٹ اجلاس ہے۔

عمرعبداللہ سالانہ بجٹ 6 فروری کو پیش کریں گے
عمرعبداللہ سالانہ بجٹ 6 فروری کو پیش کریں گے (File Photo: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 12, 2026 at 10:21 PM IST

جموں: اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے عارضی کیلنڈر کے مطابق رمضان المبارک کے لیے بجٹ اجلاس میں 36 دن کا وقفہ ہوگا۔ پہلے حصے میں ایل جی کی تقریر 2 فروری کو ہوگی، اس کے بعد 3 سے 5 فروری تک ایل جی کی تقریر پر تحریک تشکر پر بحث ہوگی۔ 6 فروری کو وزیراعلیٰ جو کہ وزیر خزانہ بھی ہیں، بجٹ پیش کریں گے، اور 7 سے 10 فروری تک بجٹ پر بحث ہوگی، 8 فروری کو تعطیل ہوگی۔ 11 سے 19 فروری تک متعلقہ محکموں کے وزراء کی جانب سے گرانٹس کے مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ 14 اور 15 فروری کو دو چھٹیاں رہیں گی۔

بجٹ اجلاس کا پہلا حصہ 18 فروری سے وقفے پر چلے گا اور ماہ رمضان اور عید الفطر کے بعد 27 مارچ کو دوبارہ شروع ہوگا۔

جب سیشن 27 مارچ کو دوبارہ شروع ہو گا تو اس دن تخصیصی بلز اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد 28 مارچ کو سرکاری کاروبار ہو گا۔ 29 مارچ کو تعطیل ہو گی، اس کے بعد 30 مارچ کو پرائیویٹ ممبرز کے بل اور 31 مارچ کو پرائیویٹ ممبرز کی ریزولوشن ہوں گی۔ پرائیویٹ ممبرز کے بل 1 اپریل کو دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔3 اپریل کو چھٹی ہوگی اور 4 اپریل کو سرکاری کام ہوگا جو کہ اجلاس کا آخری دن ہوگا۔

عمر عبداللہ کی قیادت والی این سی حکومت کا یہ دوسرا بجٹ اجلاس ہے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ان کی حکومت کا پانچواں اجلاس ہے۔

